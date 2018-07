Cliff Richard gana juicio contra la BBC

El cantante británico Cliff Richard ganó este miércoles un juicio contra la BBC por violación de su vida privada y recibirá 210,000 libras (240,000 euros) en concepto de daños y perjuicios.

El cantante, de 77 años, apodado el “Elvis británico”, atacó a la BBC por difundir en directo imágenes desde un helicóptero, de la policía registrando su apartamento en Sunningdale (surteste), en agosto de 2014.

El registro formaba parte de una investigación por una presunta agresión sexual contra un menor de la que finalmente fue exculpado.

El juez del Alto Tribunal de Londres consideró que la BBC había violado “gravemente” el derecho a la intimidad del cantante “de manera sensacionalista”.

La BBC lamentó, por su parte, en un comunicado una sentencia “contraria a la libertad de prensa y a la capacidad de los periodistas de informar de las investigaciones policiales”, y dijo que está estudiando apelar.

“Me he quedado sin habla, no me lo puedo creer. Es una noticia magnífica”, dijo el cantante.

Richard, que vendió cerca de 250 millones de discos en todo el mundo, era sospechoso de haber cometido agresiones sexuales contra un niño en los años 1980.

Las acusaciones llegaron tras el caso de Jimmy Savile, una estrella de la televisión ya fallecida del que se sospecha que durante años cometió centenares de abusos sexuales a menores.