Equalizer 2 de Denzel Washington con gran estreno al tope en Norteamérica

El justiciero sin máscara ni traje de látex encarnado por Denzel Washington sedujo al gran público y así "Equalizer 2" se encaramó en la parte superior de la taquilla del cine norteamericano en su regreso a los cines.

Para su primer fin de semana de exhibición en cines de Estados Unidos y Canadá, este largometraje embolsó USD 35.8 millones, según cifras provisionales publicadas el domingo por la firma especializada Exhibitor Relations.

Un gran desempeño para esta película, protagonizada por el famoso actor estadounidense de 63 años, que una vez más interpreta el papel de Robert McCall, un vigilante extraordinario. En luto, lee a Marcel Proust y trabaja durante el día como conductor para la compañía Lyft. Por la noche, ajusta cuentas con los matones.

La actuación es aún más notable ya que esta secuela fue lanzada al mismo tiempo que otra secuela, "Mamma Mia! Here We Go Again", un tributo musical a la banda sueca Abba, con un elenco de estrellas como Meryl Streep, Pierce Brosnan, Cher o Colin Firth.

"¡Mamma Mia!" se colocó por su lado en el segundo escalón del ránking, con 34.4 millones de dólares acumulados entre el viernes y el domingo.

En tercer puesto quedó la película de Sony "Hotel Transylvania 3: Summer Vacation", que tuvo un fuerte debut la semana pasada, con 44.1 millones de dólares en su primer fin de semana de exhibición. La comedia de animación incluye en las voces de sus personajes a Adam Sandler y Selena Gomez, sigue al Conde Drácula y a su familia en sus vacaciones fuera del hotel.

Embolsó 23.2 millones entre viernes y domingo, según datos preliminares, y con ello totalizaría en dos semanas de funciones 91.1 millones de dólares.

La última cinta de los estudios Marvel alcanzó la cuarta posición con "Ant-Man and the Wasp,", que facturó 16.1 millones de dólares, sumando 164,6 millones en tres semanas.

"The Incredibles 2" sigue en el Top 5 luego de seis semanas. La última obra de los estudios Pixar ha ganado 11.5 millones de dólares en los últimos tres días, sumando un total de 557.3 millones desde su lanzamiento en Norteamérica.

Las aventuras de una familia de superhéroes ya es la película animada que ganó la mayor cantidad de dinero en la historia de taquilla de Estados Unidos y Canadá.

También fueron parte de las primeras 10 del ránking:

6 - "Jurassic World: Fallen Kingdom": 11 millones de dólares (384 millones en 5 semanas)

7 - "Skyscraper": 10.96 millones (46.75 millones en dos semanas)

8 - "The First Purge": 5 millones (60.2 millones en tres semanas)

9 - "Unfriended: Dark Web": 3.5 millones en su primer fin de semana de exhibición

10 - "Sorry To Bother You": 2.8 millones (10.2 millones en 3 semanas)