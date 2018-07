Selena Quintanilla, recordada en concierto del Lincoln Center de Nueva York

La cantante Selena Quintanilla, asesinada en 1995, fue recordada este jueves en un concierto en Nueva York, donde organizaciones proinmigrantes tuvieron la oportunidad de hablar con el público y distribuir información sobre el trabajo que hacen en beneficio de esta comunidad.

"Selena for Sanctuary" es el espectáculo que se presentó como parte del programa Out of Doors que cada año ofrece gratis el Lincoln Center, y que en esta ocasión reunió en el escenario de la Damrosch Park a las cantantes la chilena Mon Laferte, la guatemalteca Gaby Moreno y la estadounidense Nina Díaz, entre otros.

El concierto contó como invitados entre ellos a Chris Pérez, el entonces esposo de Selena, guitarrista principal del grupo Selena y Los Dinos, que acompañará en el concierto a Nina Díaz.

Amnistía Internacional se unió a las organizaciones como Voto Latino, Se Hace Camino Nueva York o la Federación Hispana y mientras el público aprende sobre su trabajo, escuchó la música de Selena.

"La reina de la música tejana y un ídolo para todo una generación de jóvenes artistas, Selena Quintanilla, es la inspiración para esta tarde de música y comunidad", señaló el Lincoln Center en su página web.

"Selena for Sanctuary" surgió de la iniciativa "Solidarity for Sanctuary", en la ciudad de Los Ángeles (California), un concierto organizado por Doris Muñiz para recaudar fondos para pagar abogados del proceso migratorio para sus padres inmigrantes.

El concierto resultó exitoso y meses después organizó "Selena for Sanctuary" para levantar fondos para familias inmigrantes y ahora llega gratis para los neoyorquinos tras ser incluido en el programa "Out of Doors" del Lincoln Center.

La carrera de Selena, la denominada "Madonna tejana", comenzó en la década de 1980 como miembro de la banda familiar "Selena y Los Dinos", acompañada por sus hermanos Suzette y A.B. Quintanilla.

La cantante fue asesinada a los 23 años el 31 de marzo de 1995 por Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de admiradores y encargada de la administración de sus boutiques.