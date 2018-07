Chicas Disney: juventud, fama y polémica

¿Qué tienen en común las “Chicas Disney”? La respuesta es evidente: todas saltaron a la fama gracias a las producciones de Disney Channel, lo que las convirtió en ídolos adolescentes. Así que eso lleva a la segunda cosa en común: todas ellas son, o han sido, iconos juveniles.

Y, como tal, sus nombres tienen fama internacional: Demi Lovato, Miley Cyrus, Lindsay Lohan, Selena Gómez… sea en la actuación o en la música, son celebridades.

Pero las similitudes no acaban ahí, sino que perduran en los cambios: todas ellas han transformado su imagen inocente y “teen”, en algunos casos con bastante controversia, aunque eso sí, han seguido trabajando en sus carreras artísticas.

Miley Cyrus (25)

Uno de los cambios más radicales se produjo con Miley Cyrus. Esta joven, actriz y cantante fue el ídolo de toda una generación, y una de las chicas Disney más icónicas. Sin embargo, cuando dejó de ser “Hannah Montana” (el personaje al que había encarnado en la serie adolescente con el mismo título) y pasó a ser ella misma, Miley Cyrus, se transformó completamente.

Su imagen de chica rebelde fue acompañada por un montón de excesos y polémicas: fotos subidas de tono, imágenes fumando salvia… Aunque, eso sí, pareció ir alejándose de esas controversias y centrándose cada vez más en su carrera.

Además, es una abierta defensora de los derechos LGTB, al autodenominarse “pansexual” y considerarse a sí misma de “género fluido” (una identidad de género no binaria). Actualmente, mantiene una relación con el actor Liam Hemsworth y, aunque hubo rumores de una posible ruptura, él los calló subiendo una “storie” de ambos a Instagram.

Y es que recientemente, Cyrus borró todas sus publicaciones en esa red social y dejó como foto de perfil un fondo negro, razón por la que los fans empezaron a teorizar sobre las posibles causas, entre las que estaba la opción de una separación en la pareja. No obstante, según medios estadounidenses, la cantante solo hizo “lo que consideraba más saludable”.

Selena Gómez (26)

La reina de Instagram, que sigue siendo la persona con más seguidores de esta red social es Selena Gómez. Recientemente batió otro récord: la foto que más rápido alcanzó el millón de “likes” (13 minutos), triunfo que ya ostentó en su día hasta que se lo arrebató Beyoncé.

Esta joven, estadounidense con raíces mexicanas, debe sus comienzos a Disney Channel y a la serie “Los hechiceros de Waverly Place”. Tras eso, dio el salto al mundo de la música y estuvo en la cresta de la ola por sus idas y venidas con celebridades como Nick Jonas y Justin Bieber.

Pero su historia, además de romances, incluye la tragedia y la lucha: Selena tuvo que retirarse de los escenarios por culpa de la enfermedad que padece denominada lupus, aunque el año pasado regresó con fuerza y sus fans demostraron que siguen ahí, apoyando su carrera. Incluso tuvo que ser intervenida hace menos de un año para recibir un trasplante de riñón por su enfermedad, pero nada de eso ha logrado destronarla.

Lindsay Lohan (32)

Actriz precoz, que saltó al estrellato con “The Parent Trap” (1998), de Disney, franquicia para la que protagonizó varias películas entre 2002 y 2006. Después de eso, Lindsay Lohan siguió cosechando fama en diversas producciones de Hollywood.

Sin embargo, sus años posteriores estuvieron llenos de polémica: adicción a las drogas, bulimia, ingresos hospitalarios o en centros de rehabilitación, reuniones con Alcohólicos Anónimos… De hecho, en 2007, Lohan celebró su 21 cumpleaños en rehabilitación y, tres días después de salir, tuvo un accidente de coche por conducir bajo los efectos del alcohol (y la policía halló restos de cocaína en el auto).

También estuvo tres meses internada por incumplir la libertad condicional y mentir a la policía sobre otro accidente en 2012, evitando así ir a prisión.

Tras eso, pareció reconducir su vida, e incluso ha sido vinculada al islam, aunque a principios de año comentó para el Daily Mail lo siguiente: “mis amigos cercanos, que han estado siempre ahí para mí, me regalaron el Corán” y aseguró que simplemente “estaba aprendiendo”.

Recientemente se ha dado a conocer que en MTV emitirán un “reallity show” al más puro estilo “Kardashians” sobre la pelirroja, ambientado en Grecia, donde tiene la residencia que llama “Lohan Beach House”.

Demi Lovato (25)

Con Selena Gómez, Demi Lovato comparte algunas cosas: las dos son chicas Disney, prácticamente contemporáneas, ambas tienen raíces mexicanas y, tras destacar en la interpretación, dirigieron su carrera hacia el mundo de la música.

Sin embargo, la historia de Lovato recuerda más a la de su antecesora, Lindsay Lohan. Y es que Demi, al igual que Selena, tuvo que retirarse de los escenarios y hacer un alto en su carrera… Pero por razones muy distintas.

La historia de Demi tiene que ver también con trastornos alimenticios, bipolaridad y drogas. Sobre lo segundo, ya dijo en su momento: “Bipolaridad es algo que tengo, no algo que soy”, en una entrevista con “iHeartRadio”. Sobre la alimentación, alabó a las Kardashians por poner de moda la belleza con curvas.

Sin embargo, con las drogas el tema es más espinoso. Aunque en marzo había celebrado sus seis años “limpia”, después salió a la luz la canción “Sober”, en la que confesaba su recaída y pedía disculpas: “Les pido perdón, ya no estoy sobria”, decía la letra, y añadía: “Les pido perdón por regresar a este punto. Les prometo que buscaré ayuda. No ha sido mi intención. Me pido perdón a mí misma”.

El culmen de esto ha venido con la noticia que lanzó TMZ el 24 de julio, informando que la artista había sido ingresada en un hospital de Los Ángeles (California), después de que la encontrasen en su domicilio con una supuesta sobredosis de heroína.

No obstante, según la revista People, una fuente cercana a la víctima ha desmentido que se tratase de heroína y afirmó que su estado es estable. De hecho, según su representante, Nicole Perna, expresó a diversos medios locales: “Demi está despierta y acompañada de su familia”.

Artistas como Arianna Grande, Joe Jonas, Bruno Mars, Lady Gaga y la propia Miley Cyrus, han mandado mensajes de apoyo para Demi Lovato tras esta dura noticia, con “hashtags” como “ImConfidentWithDemi” o “PrayForDemi”.

Y es que la fama temprana, el dinero y el éxito, no siempre garantizan la felicidad, ni son necesariamente indicativos de una vida fácil. Estas jóvenes, lo saben. Pero además, sus altibajos tienen una cosa más en común: pese a todos y cada uno de ellos siguen luchando.