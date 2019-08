Miss Francia conserva su corona

París/EFE

Valérie Bègue conserva su corona de Miss Francia 2008, que peligraba tras la publicación de fotografías consideradas como equivocas, pero no podrá participar en concursos internacionales.



Ésta fue la decisión anunciada ayer por los organizadores del concurso de Miss Francia en rueda de prensa.



Bègue, de 22 años, conquistó el título el pasado día ocho, pero dos semanas después una revista publicó fotografías tomadas hace tres años en las que lamía un yogur o posaba en traje de baño en la postura de una crucificada.



Estas fotos "no son inocentes. No se corresponden en absoluto a la imagen de Miss Francia", reiteró ayer la presidenta del Comité Miss Francia, Geneviève de Fontenay.



Pero tuvo en cuenta los argumentos de un responsable de la cadena de televisión TF1, que difundió el concurso del pasado día 8, según el cual el público, que participó por primera vez en la elección, desconocía la existencia de las fotos.



No se sabe si pesó en la decisión a favor de la joven la movilización de habitantes, políticos e incluso un obispo de la isla de la Reunión (Índico), de donde Bègue es originaria, para que conservara su corona.



"Estoy feliz de conservar mi título y doy las gracias a todos los que me han apoyado", declaró Bègue.