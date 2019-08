“Mystic San Juan del Sur ’07” es el mega “party” que se llevará a cabo este próximo 31 de diciembre para despedir con todas las de la ley el año viejo, y que además estará muy bien “equipada” para todos los gustos, sabores, colores y olores.



La idea de esta celebración surge de la unión de varias productoras de eventos, según informó a Variedades Lenín Avilés, quien forma parte del equipo de una de ellas. Avilés comentó acerca del nombre con el cual bautizaron esta fiesta de despedida de año:

“El nombre del bacanal lo adaptamos al misterio, a lo místico, basándonos en el hecho de no saber qué pueda suceder en este encuentro de Fin de Año.”





Dos escenarios

Asimismo, vale mencionar que dos ambientes serán la columna vertebral del bacanal: el electrónico, a cargo de Dj Pablo César y Dj Lola. Este lado de la fiesta lo cubrirá radio Futura. En el otro ambiente podrás disfrutar de la presentación de Dj Manny y Dj Endoc, quienes realizan mezclas de música tropical creando un ambiente latino. Esta parte la cubrirá Radio Hit.



Los escenarios estarán matizados por pantalla plasma, juegos de luces inteligentes y demás parafernalias, materia prima que estará a cargo de Dj Memo.



Habrá, además, cinco barras o estantes para servir las bebidas. Al mismo tiempo podrás disfrutar de barra libre de wisky, tequila, cervezas nacionales e internacionales; vodka y rones. Esto incluye el desayuno. Y con el objetivo de darle color y lograr interacción con el público, a la entrada se entregarán glosties, sombreros y antifaces.



Además de ello, Avilés nos adjuntó más información en cuanto al staff que atenderá en el bacanal, el cual está conformado por cuarenta profesionales, entre meseros y bartenders de la mejor calidad, “para lograr atención personalizada en cuanto a la barra. La seguridad se conforma por veinte efectivos de seguridad privada y el servicio de la Policía de Rivas, para que haya estabilidad y permanencia en el resguardo del público”, afirmó.



Por su parte, los bomberos de la localidad facilitaron ciertas recomendaciones para la seguridad.





Área VIP

Además de los dos ambientes habrá un área VIP en donde tendrás el privilegio de obtener cigarrillos gratis, champagne y decoraciones de Mystic. “Para ingresar a esta área debés obtener tu ticket, seguido hacer la reservación de la mesa que querrás ocupar”, detalló Lenín. Para saber del precio de este espacio llamá a los números que abajo mencionamos.



Las tickets para los dos ambientes estarán a la venta en Music and More de Metrocentro y en Restaurante El Timón, en San Juan del Sur. Para mayor información llamar a los teléfonos 681 8446 ó al 688 8926.



Previo al megabacanal habrá una antesala para calentar motores en la costa del mar, de cinco a nueve de la noche; con animación, juegos y Dj’s.





TOME NOTA:

El bacanal inicia a las nueve de la noche este próximo 31 de diciembre, en el Rancho #3, ubicado en San Juan del Sur. Admisión: 30 dólares las primeras trescientas entradas en preventa, las siguientes doscientas tickets costarán 40 dólares y de 500 personas en adelante costará 50 dólares.