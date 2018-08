¿Ya no habrá boda?

Aunque hace varios meses todo parecía un cuento de hadas para Justin Bieber y la modelo Hailey Baldwin con el anuncio de su compromiso, en los últimos días todo ha ido en bajada por cuestiones que aún se desconocen.

De hecho, hace un par de semanas se les veía a ambos en una cita de paseo en bicicleta llorando desconsoladamente, lo que hizo pensar a muchos que las cosas no estaban nada bien.

Ahora la revista People en Español ha confirmado que se ha aplazado la fecha de la boda, que aún la pareja no había confirmado ante los medios.

“Los planes de la boda se han calmado un poquito. Todavía quieren tener un compromiso matrimonial largo, pero tampoco quieren apresurarse para la boda”, aseguró una fuente cercana a la pareja.

De acuerdo con la publicación, dicha fuente aclaró que todo estaba siendo muy estresante para ellos y habrían decidido tomarse un tiempo.

“Las cosas se estaban poniendo realmente intensas y se dieron cuenta de que quieren disfrutar el estar comprometidos por un rato. No necesitan apresurarse, ambos son tan jóvenes. No están alentando las cosas porque no estén seguros de que se quieran casar, ellos definitivamente quieren hacerlo”, continuó.

Medios internacionales atribuyen dicha decisión más a una crisis que a la idea de querer disfrutar más del momento.

La historia

Justin y Hailey ya estuvieron relacionados en 2016, a raíz de una foto en la que aparecían juntos, que Baldwin colgó en su Instagram, aunque su affair solo duró unos meses. Pero fue suficiente la repercusión como para que la modelo cerrase temporalmente su perfil en dicha red social, para abrirlo tiempo después.

A Hailey se le relacionó entonces con el cantante Shawn Mendes, con el que apareció en la gala MET de este mismo año cogidos de la mano. En paralelo, a principios también de este 2018, Bieber cortaba otra vez con Selena Gómez, la reina de Instagram, junto a la cual, para muchos fans, formaban la pareja ideal.

En junio de este año, él y Hailey se reconciliaron. Los rumores nacieron por el intercambio de likes entre la modelo y el cantante, de nuevo en Instagram, donde ella ya no colgaba fotos con Mendes, y a sabiendas de que él ya no estaba con Selena.

La confirmación vino cuando se les vio paseando juntos por Nueva York. Pero lo que la mayoría no esperaba fue lo rápido que el noviazgo se ha pasado a un compromiso que anuncia matrimonio. Y que Bieber habría preferido esperar para anunciar.

“Mi corazón es completamente tuyo y siempre te pondré por delante en todo. Eres el amor de mi vida, Hailey Baldwin, y no querría compartirla con nadie más”, confesó, justo debajo de una foto en la que la modelo lucía el anillo de compromiso en el dedo.

“No estoy segura de qué he hecho en mi vida para merecer esta felicidad, pero estoy muy agradecida con Dios por darme a una persona tan increíble con quien compartir mi vida”, expresó ella en Twitter.