Un chiste sobre el servicio público de desempleo, elegido el mejor del Fringe

Un chiste sobre el hecho de que un trabajador del servicio público de empleo tenga que volver a su lugar de trabajo al día siguiente de ser despedido fue elegido hoy como el más hilarante del Festival Fringe de Edimburgo.

"Trabajar en el Jobcentre (el servicio de empleo británico) tiene que ser un trabajo tenso, porque sabes que si te despiden, tienes que volver al día siguiente", fue la broma con la que el comediante Adam Rowe ganó el premio que el festival otorga al chiste mejor valorado por el público.

Esta ocurrencia, extraída del espectáculo "Undeniable" (Innegable) que Rowe ofrece este año en el Fringe, recibió el 41% de los 2,000 votos emitidos, después de que un grupo de críticos hiciese una selección de las diez mejores.

Rowe, un antiguo camarero originario de Liverpool que comenzó con sus primeros monólogos en 2010 se ha alzado ya con el título de comediante del año en su ciudad natal.

En declaraciones a los medios locales, Rowe explicó cómo recibió la noticia. "Creí que mi agente me estaba mintiendo. Me llamó y me dijo que no podía contárselo a nadie durante una semana, lo cual ha sido casi imposible", afirmó.

El artista, que dijo sentir "un gran honor y una gran sorpresa", explicó que la broma se le ocurrió sobre el escenario durante una actuación en Liverpool mientras preguntaba al público a qué se dedicaba.

"Un tipo me dijo que trabajaba en el Jobcentre y le dije el chiste que ahora ha ganado el premio", contó y añadió que al ver la buena reacción de la audiencia, pensó en usarlo a partir de entonces.

El ganador del año pasado fue el estudiante de matemáticas Ken Cheng, quien se alzó con el galardón por hacer un juego de palabras con las monedas de libra esterlina que se acaban de emitir.

"No soy fan de la nueva moneda, pero claro, odio todo cambio", fue el chiste ganador de Cheng. El Fringe se define como el festival de comedia más importante del mundo, que se celebra, en paralelo al Festival Internacional de Edimburgo, durante el mes de agosto en la capital de Escocia.

La presente edición, que finalizará el próximo día 27, cuenta con más de 3.500 espectáculos que incluyen este género, pero también teatro, danza, ópera, música, cabaret y circo.