Crean piñata de Thalía con tanto éxito que la cantante la pide por cumpleaños

Después de que un vídeo de agradecimiento grabado por Thalía se volviera viral, una piñatería del noreste de México ha creado una piñata a su semejanza, con tal éxito que la cantante ya la ha pedido para su próximo cumpleaños. "Thalía vio la piñata y la quiere.

Para mí sería ideal podérsela mandar", dijo hoy a Efe Dalton Javier Ávalos, encargado de la Piñatería Ramírez, ubicada en Reynosa (estado de Tamaulipas). En la piñata, la cantante aparece vestida con un mono rosa de flecos, con una cinta en la cabeza del mismo color, grandes pendientes y el pelo suelto echado a un lado. Como modelo, en la piñatería tomaron el vídeo que Thalía grabó en su casa y que se difundió rápidamente por las redes. "¿Están ahí, mis vidas? ¿Me oyen? ¿Me escuchan?", dice la artista en la pieza, antes de ponerse a cantar y a bailar diciendo que está "feliz" y dando las gracias a sus seguidores.

Tras hacerse viral, en las redes comenzó el llamado "Thalía challenge" (el reto de Thalía), que consiste en grabarse reproduciendo los movimientos de la cantante e imitando su tono cantarín. Dalton Javier relata que su hermana quería hacer el reto y pensó que sería una buena idea hacerlo a través de una piñata: "Fusionamos su voz y la piñata para hacer el reto de Thalía", comenta el encargado del negocio, quien subió a las redes un vídeo con el resultado.

Al igual que lo que ocurrió con el desafío, la artista se ha tomado con humor la elaboración de la piñata, y en redes sociales ha dicho que la quiere para su cumpleaños, que será el 26 de agosto. "Noooooo! La quiero YAAAA!!! Por favor!!! Mi cumpleaños es este 26! Please que alguien me mande la tiki-piñata!!!!!!!!", escribió la cantante en su cuenta de Twitter. El encargado de la piñatería asegura que se "sentiría muy orgulloso" si la piñata llegara a manos de la intérprete de éxitos como "Arrasando" o "No me acuerdo". La Piñatería es conocida por realizar numerosas creaciones con personajes que dominan la actualidad.

Han hecho figuras de personas como el ahora presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y el mandatario estadounidense, Donald Trump. También han protagonizado piñatas la cantante Gloria Trevi, el director Alejandro González Iñárritu, la estrella televisiva Kim Kardashian o el narcotraficante Joaquín "el Chapo" Guzmán, entre otros. Cuando a la gente le gusta el modelo, empiezan a pedirles piñatas con la figura del famoso, "para su cumpleaños o posadas".

"Tratamos de hacer más piezas. (Pero) por el momento (la de Thalía) es la única y es la que queremos enviar", relata Dalton Javier. Por eso, "vengan a tomarse la foto antes de que se vaya con Thalía la piñata", anima el encargado. Para las próximas semanas, Dalton Javier señala que están considerando varios personajes de cara a la realización de su siguiente piñata. Entre ellos, una a semejanza del repartidor de Bimbo que esta semana fue captado robando algunos productos en una pequeña tienda. "A lo mejor se podría hacer, pero estamos pensándolo", afirma.