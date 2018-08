Michael Jackson revive en el escenario con primer concierto tributo uruguayo

El imitador uruguayo Gustavo López traerá hoy de nuevo a la vida a Michael Jackson con el primer concierto tributo al Rey del Pop en Uruguay, en el marco de la tradicional Noche de la Nostalgia, cita en la que los amantes de la música antigua se reúnen desde hace 40 años.

El espectáculo contará no solo con los grandes hits del músico estadounidense, como también con una puesta en escena con coreografías y efectos en vivo.

López lleva 35 años imitando al cantante, carrera que lo ha llevado por países como Argentina, Brasil, España, Paraguay y Estados Unidos, donde en 2002 ganó un premio en un concurso de bailarines imitadores.

El intérprete comenzó a idolatrar a Michael Jackson (1958-2009) alrededor de los 10 años, cuando vio al Rey del Pop en televisión y escuchó por primera vez Thriller en la casa de su tía.

Alrededor de esa época, perdió a su madre, por lo que se refugió en la música del cantante, quien se convirtió en su "amigo ficticio" y lo ayudó a sobrellevar la situación.

Con los años, López fue perfeccionando su técnica de baile, así como de maquillaje y de confección, ya que él mismo fabrica los trajes que usa durante sus espectáculos. "La ropa la hago yo. Así como los zapatos que uso para inclinarme 45 grados", aseguró en una entrevista con Efe el imitador uruguayo, previo al show de esta noche en el Auditorio Nacional del Uruguay (Sodre).

Aunque hoy tiene claro que Michael y Gustavo no son la misma persona, reconoció que hace unos años debió ponerse una "barrera" para no confundir los roles, ya que tanto su padre como su hermano lo llamaban por el nombre del artista estadounidense.

López no necesita ningún tipo de aplique facial para parecerse a Jackson, ya que con su técnica de maquillaje -que le lleva 30 minutos- y la ayuda de una peluca consigue emular las características del Rey del Pop.

Su tema favorito es "Men in the mirror", ya que se trata de una canción que le llega "muy hondo" por su letra. "Habla de que hay que cambiar desde adentro hacia afuera y hacer un mundo mejor, dejar algo. Ahí me viene el pensamiento de mi mamá, que siempre decía que hay que hacer algo bueno y lindo para que la gente te recuerde con cariño", señaló.

En ese sentido, explicó que la cualidad de Jackson que más admira es su perfil benéfico, ya que el cantante "servía y ayudaba". "Rey eterno", como se titula el espectáculo -cuyas entradas están agotadas-, contará con 10 bailarines en escena, así como otros artistas invitados y piezas audiovisuales, como un vídeo que rememora los primeros años del imitador.

"Cuando subo al escenario soy Michael. Respiro como él, pienso como él... Hasta pienso lo que haría él en el escenario", sostuvo el uruguayo, quien desde hace años también brinda espectáculos privados para quienes lo contraten.

De esta manera, consideró que hay "miles de imitadores de Michael Jackson", pero que la diferencia está en quienes pueden improvisar como lo hacia el autor de "Thriller" en el escenario.

"Siento que Michael estaría muy contento al saber que un uruguayo, en un país tan chiquito pero tan grande de corazón, haga un tributo para él", afirmó el imitador, que añadió que el día "más triste" de su vida será aquel en el que se dé cuenta de que ya no puede bailar como Jackson.