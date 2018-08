Combinar el talento con el humor es la forma en que un grupo de teatristas jóvenes logran “resistir a la crisis sociopolítica” que atraviesa el país desde el pasado 18 de abril. Por tal razón, el colectivo trae a escena un espectáculo de comedia flexiva para lograr “rescatar la risa en tiempos oscuros”.

Pablo Hernández, productor de la obra, contó que la idea de esta iniciativa surge “en medio de la crisis, me vi con un montón de reacciones nuevas que yo no conocía de mí mismo: ansiedad, miedo, paranoia y para depurar un poco esa presión y saber cómo digerir lo que está ocurriendo la comedia siempre me ha servido mucho para poner las cosas en su lugar, poder hablar del tema abiertamente sin sentir culpa o vergüenza”, explicó.

El show titulado: “Cosas raras que hago para aguantar esta crisis política” cuenta con un elenco de cuatro personajes, entre ellos: La Caballota y Elmo.

La Caballota es un personaje ficticio con el que, según su intérprete, cualquier joven podría sentirse identificado, puesto que, su guion está basado en cómo ha vivido la crisis desde su experiencia.

Por su parte, Elmo, que lucirá un pasamontañas, contará historias sobre el desempleo y del gran ingenio del nicaragüense para “resolver” en momentos difíciles.

“Lo que queremos es sacar algo divertido de estas situaciones incómodas y que sintás que no sos el único”, mencionó Elmo.

Otra temática que el “stand up comedy” abarcará será “el moralismo de las personas en redes sociales”, según expresa otra de las artistas de la obra.

El evento organizado por La Canica Producciones contará también con Carmelo Moltova como invitado musical.

La cita es el próximo viernes, 31 de agosto, a las 7:00 p.m. en el local Ron Kon Rolas. La entrada tiene un costo de 100 córdobas.