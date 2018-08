El dramaturgo de EEUU Neil Simon muere a los 91 años

El prolífico dramaturgo estadounidense Neil Simon, que consiguió más nominaciones entre los premios Oscar y Tony que cualquier otro escritor, murió el domingo a los 91 años, dijo a la AFP un amigo de larga del artista.

Simon se convirtió en una leyenda del teatro estadounidense gracias a obras como "The Old Couple" (1965), "The Sunshine Boys" (1974), "Barefoot in the Park" (1963) y "Lost in Yonkers" (1990).

Nacido en Nueva York y criado durante la época de la Gran Depresión, Simon falleció por complicaciones derivadas de una neumonía, explicó a la AFP ABC News su amigo de toda la vida y agente durante los últimos treinta años Bill Evans.

Su esposa, su hija y su nieto estaban a su lado, señaló.

La revista Time le rindió homenaje recordando que había sido autor de más de 30 piezas de teatro, una veintena de guiones y cinco comedias musicales.

Varias de sus obras de teatro fueron adaptadas al cine o la televisión, como "La chica del adiós" ("The Goodbye Girl"), de 1977, que le valió a Richard Dreyfuss un Oscar al mejor actor, o "The Old Couple" (1968), con Walter Matthau et Jack Lemmon.

Aunque varias de sus realizaciones fueron consideradas oscuras, se lo vio como el autor que dio forma a la comedia estadounidense en las décadas 1960 y 1970, en una línea bastante similar a la del director Woody Allen.

Conocido por salpicar sus obras con una gran dosis de frases ingeniosas, Simon se ganó así el apelativo del rey de la comedia.

La mayor parte de su trabajo se centró en la lucha diaria de la clase media, que usaba para explorar lo que él llamaba "guerras domésticas" y el conflicto interfamiliar, buceando en su recuerdos de infancia en el barrio del Bronx en una familia más bien pobre.

"Era un escritor y un artista que no podía evitar hurgar en las profundidades de su foro interior para extraer nuevas cosas. Como todo artista creativo, tenía esa compulsión por explorar más y más", cuenta Evans. "Escribía todos los días".

Simon hizo hablar de él por primera vez a comienzos de los años 1960, con "Barefoot in the Park", sobre una pareja casada que se pelea, y "Old Couple".

"La expresión 'Old Couple' fue posteriormente utilizada en contextos muy diferentes", destaca Evans.

Luego, en los años 1980, Neil Simon escribió una trilogía en parte autobiográfica: "Brighton Beach Memoirs", "Biloxi Blues" y "Broadway Bound". Anne Bancroft, Matthew Broderick y Christopher Walken actúan en ella.

Tal fue su repercusión, que en 1983 se ganó el extraño honor de que bautizarán una sala con su nombre en Nueva York, el Teatro Neil Simon.

Durante su carrera ganó un Pulitzer, un Globo de Oro y tres Tonys.