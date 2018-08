Ryan Gosling y Claire Foy inauguran mañana el desfile de estrellas en Venecia

Ryan Gosling y Claire Foy serán mañana los encargados de inaugurar la 75 edición del Festival de cine de Venecia y de abrir los desfiles por la alfombra roja, por la que también pasarán estrellas como Emma Stone, Natalie Portman, Joaquin Phoenix, Dakota Johnson, Jude Law o Edgar Ramírez.

Hasta el ocho de septiembre, la pequeña y tranquila isla del Lido, en Venecia (Italia), se convertirá en un ocupado y bullicioso escenario en el que se podrán ver algunas de las producciones cinematográficas más esperadas.

Como los nuevos trabajos de los hermanos Coen -un western concebido para televisión y condensado para Venecia en un único filme-; Alfonso Cuarón -en su regreso a México 17 años después de "Y tu mamá también"- o Luca Guadagnino, que gira al terror tras el éxito mundial de "Call Me by Your Name".

Pero sin duda, el mayor escaparate de la Mostra será su alfombra roja, frente al mar en el que Visconti rodara "Muerte en Venecia", por la que pasarán algunos de los rostros más conocidos del cine actual.

Y no solo del cine, porque una de las presencias más esperadas de esta edición es la del expresidente de Uruguay José Mujica, que será protagonista en Venecia por partida doble.

Por un lado, con la película "La noche de 12 años", de su compatriota Álvaro Brechner, que cuenta el tiempo que Mujica (al que interpreta el español Antonio de la Torre) pasó en prisión durante la dictadura militar uruguaya y que competirá en la segunda sección en importancia del festival, Horizontes.

Y por otro, el documental que el serbio Emir Kusturica lleva preparando desde 2013 sobre su figura, "El Pepe, una vida suprema" y que estrenará en la Mostra fuera de competición.

Su paso por la alfombra roja de Venecia recordará la que en 2009 protagonizara el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, objeto de un documental a cargo de Oliver Stone.

Pero antes de la llegada de Mujica, esa glamurosa alfombra se abrirá con dos estrellas de peso como Gosling y Foy, protagonistas de la película de inauguración del festival, "First Man", de Damien Chazelle, que competirá por el León de Oro.

El realizador estadounidense vuelve a encargarse de la apertura de Venecia dos años después del éxito de "La La Land" y lo hace con una película muy diferente, que cuenta la historia del astronauta Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna en 1969.

También con películas en competición, se espera en Venecia a Dakota Johnson y Tilda Swinton, protagonistas de "Suspiria", de Guadagnino; a Emma Stone, con "La favorita", del griego Yorgos Lanthimos; a Juliette Binoche, con "Doubles vies", de Olivier Assayas, o a Joaquin Phoenix, con el western de los Coen.

Natalie Portman y Jude Law llegarán con "Vox Lux", de Brady Corbet, y Willem Dafoe como el Van Gogh de Julian Schnabel en "At Eternity's Gate".

Del lado hispano, además de Antonio de la Torre, se podrán ver filmes con Leonardo Sbaraglia ("Acusada", de Gonzalo Tobal) o con el realizador Carlos Reygardas, que se interpreta a sí mismo en "Nuestro tiempo".

Mientras que fuera de competición estarán Edgar Ramírez, Bèrènice Bèjo y Martina Gusman, protagonistas de "La quietud", del argentino Pablo Trapero, o Guillermo Francella con "Mi obra maestra", de su compatriota Gastón Duprat, esta vez sin su habitual codirector, Mariano Cohn.

Pero si hay un nombre que los fans esperan este año es el de la cantante y actriz Lady Gaga, que se pone en un papel mítico de la historia del cine, que ya interpretaron antes que ella Judy Garland o Barbra Streisand.

Es el de la aspirante a cantante de "Ha nacido una estrella", nueva versión de un clásico que es además el debut en la dirección del actor Bradley Cooper, que también coprotagoniza el filme.

Muchas estrellas para una Mostra en la que se podrá ver el filme inconcluso de Orson Welles, "The Other Side of the Wind"; la adaptación para la televisión de la saga literaria "L'amica geniale", de Elena Ferrante, o los últimos trabajos de Amos Gitai, Zhang Yimou y Valeria Bruni Tedeschi.

Todo ello en una edición con escasez de mujeres directoras -solo la australiana Jennifer Kent compite por el León de Oro-, con fuerte presencia de productos de plataformas audiovisuales como Netflix o HBO -frente a los problemas de exhibición en Cannes- y con un jurado presidido por Guillermo del Toro, que el último día del festival anunciará un León de Oro que el año pasado se llevó él por "La forma del agua".