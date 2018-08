Dulce maría envía mensaje para Nicaragua

Dulce María, una de las voces jóvenes más conocidas de la farándula musical, en entrevista exclusiva con El Nuevo Diario compartió los detalles de su nuevo proyecto #Origen, un trabajo en el que definitivamente mostrará una faceta más completa, pues además de cantar, también ha compuesto los temas y se ha involucrado de lleno en la producción.

Si como reza el adagio popular, para muestra nos basta un botón, esta actriz y cantante mexicana a quien hemos visto crecer en la pantalla chica, donde ha actuado desde los cinco años en al menos 17 telenovelas, ya dio una probadita de este trabajo con su canción “Cupido Criminal”, la cual además de tener un ritmo pegajoso tiene una letra que definitivamente es fruto de la reflexión desde la vivencia como mujer y nos presenta a un Cupido alejado de la tierna imagen del niño con alas para mutarlo en un ser cruel que muchas veces es el causante de las tragedias y sufrimientos.

¿Qué novedades traés con este nuevo trabajo?

Este es un proyecto en el que tuve la iniciativa de involucrarme en todo, así que es totalmente mío, son canciones mías, el arte de la portada del disco, las fotos, tuve la oportunidad de tomar todas las decisiones y lo hice por iniciativa propia y me permite compartir mis historias.

Son canciones de muchos años que quiero compartirlas ahora con la gente, también va un pequeño documentalito sobre todo el proceso que ha implicado hacer el disco y un poco más de mi carrera.

Voy a lanzar el sencillo “Lo que ves no es lo que soy”, aún no hay fecha confirmada pero será después del quince de septiembre. El disco saldrá el próximo año, no estoy segura en la fecha pero el 5 de octubre presentaré parte del proyecto.

¿Contanos de “Cupido Criminal”?

Es una canción que escribí hace como 4 o 5 años y habla de todo lo que te puede salir mal cuando conoces a alguien. Es un tema que pensé para el disco “Sin frontera”, pero al final no entró. La volvimos a producir, quedó algo muy divertida. Es sarcástica sobre las situaciones que pueden presentarse cuando conoces a alguien.

¿Dulce María está peleada con Cupido?

No, eso fue hace años. Ahora estoy muy bien con Cupido.

¿Podremos verte pronto en alguna novela o leer un nuevo libro tuyo?

Por el momento estoy enfocada en esto. Como te digo, tomé a cargo la producción del disco con el apoyo de un equipo, estoy planeando el show y montando todo, estoy enfocada en esto y por acá no hay proyecto de actuación.

En cuanto a libro, por ahora no, me gustaría más adelante escribir el segundo.

¿Cómo has logrado hacer un balance entre la vida artística y tu desarrollo personal?

Por una parte desde muy chiquita he tenido muchas responsabilidades, pero me ha dado satisfacciones, me gusta expresarme a través de la música, una de las cosas es que me gusta expresarle a la gente como soy. Ha habido mucho sacrificio pero como te digo tiene sus compensaciones.

¿Qué tal ha sido la experiencia como solista después del boom de RBD?

Ha sido bonita. Implica mucha más responsabilidad con mi banda, yo elijo mi banda, mi equipo, soy la responsable no de todo, pero sí de la mayoría de cosas. El hecho de cantar ahora mis canciones y que la gente que va es porque realmente quiere escuchar estos temas es muy importante, aunque no son los estadios que llenábamos con RBD, porque éramos un grupo, a mí me gusta porque esto es algo sencillo que me da una satisfacción personal distinta a todo ese fenómeno.

¿Cómo te ves en diez años?

No sé, la verdad no me gusta hacer muchos planes a futuro, sí me veo con mi familia.

¿Qué mensaje enviás a tus seguidores en Nicaragua, en medio de la crisis sociopolítica que enfrenta el país?

La verdad es que políticamente no soy la mejor, pero lo que les puedo decir es que la gente hace un país, que estén unidos, que el cambio lo hagan ustedes, porque el pueblo puede hacer los cambios necesarios y un gobernante no puede acabar con la fuerza de un país.