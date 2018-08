Operation Finale, con Óscar Isaac, novedad destacada de los cines en EE.UU.

El actor guatemalteco Óscar Isaac protagoniza el thriller histórico "Operation Finale", que se postula como el estreno más destacado en la cartelera de Estados Unidos en este fin de semana largo, ya que el lunes es festivo por el Día del Trabajo.

Isaac continúa con su buena racha en Hollywood, especialmente tras su participación en las cintas de "Star Wars", y ahora presenta "Operation Finale", una película dirigida por Chris Weitz ("A Better Life", 2011) y en la que también aparecen los actores Ben Kingsley y Mélanie Laurent.

Este filme narra la misión real que llevaron a cabo los servicios secretos de Israel para capturar en Argentina al nazi Adolf Eichmann, uno de los máximos responsables del holocausto judío.

Los hermanos Jonathan Baker y Josh Baker debutan en la dirección de un largometraje con "Kin", un thriller de ciencia-ficción interpretado por Myles Truitt, Jack Reynor, Dennis Quaid, Zoë Kravitz, James Franco y Carrie Coon.

Un joven y su hermano, que acaba de salir de prisión, tratan de escapar de la policía y de un grupo de criminales que les persiguen, una difícil tarea para la que cuentan con una poderosa y misteriosa arma de fuego.

Mauricio Ochmann y Fernanda Castillo encabezan el reparto de "Ya veremos", una comedia, con toques de drama, para el público familiar del realizador Pitipol Ybarra ("A la mala", 2015).

Después de que le diagnostiquen un problema en los ojos que podría dejarle ciego, Santi (Emiliano Aramayo) hace una lista de todas las cosas que quiere experimentar antes de pasar por el quirófano y que desea hacer junto a su padre Rodrigo (Ochmann) y su madre Alejandra (Castillo), que están separados.

Lenny Abrahamson, el cineasta que sorprendió con el drama "Room" (2015), se pasa al suspense y el terror con "The Little Stranger", en cuyo elenco figuran Charlotte Rampling, Domhnall Gleeson, Ruth Wilson y Will Poulter.

Basada en la novela homónima de Sarah Waters, "The Little Stranger" centra su acción en una misteriosa y vieja mansión en la que comienzan a suceder cosas extraordinarias.