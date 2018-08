Fama, dinero y alcohol

La legendaria banda de thrash metal y heavy metal estadounidense Metallica, que se origina en Los Ángeles, pero con base en San Francisco desde febrero de 1983, lanzó este jueves su nueva marca de bebidas Blackened American Whiskey, título que hace alusión al primer tema de su legendario álbum… And Justice for All, el cuarto disco de su carrera, lanzado en 1988.

“¡Viene vivo!”, escribió la banda, el miércoles, en el pie de foto de una fotografía que mostraba el diseño de la botella y que fue publicada en Instagram.

“El objetivo final de Metallica es conectar con nuestros fanáticos a través de grabaciones, conciertos y cada vez más a través de cualquier otra forma que cree un vínculo adicional… el objetivo final es hacer un whisky que se ajuste a la experiencia de Metallica y se distinga de todos los demás. ¡No podemos esperar a que lo pruebes!”, señaló la agrupación en su página oficial.

Ayer jueves, Metallica realizó un evento para que las personas pudieran degustar de Blackened. La bebida estará en ciudades estadounidenses esta semana y puede comprarse en línea. Esta no es la primera vez que Metallica ofrece algo más que heavy metal para sus seguidores. Recientemente, la banda trabajó con la firma Nixon para lanzar una serie de relojes.

Otras bandas y famosos

De hecho, otras bandas ya han trabajado con algunas marcas para lanzar productos con su nombre. En agosto de este 2018, el grupo Pearl Jam lanzó su propio vino tinto en edición limitada. Según diversos portales, se trató de una producción inicial de 450 cajas y con fines benéficos, la cual se agotó en apenas cuestión de minutos.

Metallica y Rihanna, solidarios con refugiados

Otras agrupaciones que se han sumado a esta tendencia han sido Queen con su cerveza Queen Bohemian Lager, Iron Maiden con una bebida llamada Trooper y Kiss con un trago llamado Destroyer, entre otros, según publica el diario The Telegraph.

Asimismo, el legendario artista estadunidense Bob Dylan creó con el nombre de Heaven’s su propia marca de whisky o “bourbon”, publicó en su momento el periódico The New York Times.

Y sin mencionar que el actor mejor pagado del 2018 publicado por la Revista Forbes, George Clooney, fundó Casamigos, una compañía de tequila que vendió el año pasado y que gran parte de su fortuna es producto de esta.