Ilustraciones para Nicaragua

La violencia registrada el 18 de abril hacia un grupo de estudiantes, trabajadores y jubilados que se encontraban en las afueras de la Universidad Centromercina (UCA ) y que se dísponían a protestar en contra de la reformas del INSS, marcó el inicio de una crisis sociopolítica que, además de enlutar a una nación entera, provocó una explosión de manifestaciones artísticas, inspiradas en estos acontecimientos, desde los diferentes rincones del país.

Canciones, pinturas, obras teatrales, esculturas e ilustraciones de diversos artistas nicaragüenses empezaron a florecer con la finalidad de exteriorizar, a través del arte, el dolor y la inconformidad, pero, sobre todo, la esperanza a que dichas agresiones cesaran.

Así lo manifiesta Frida Martínez Areas, creadora de diversas ilustraciones que fueron rápidamente viralizadas en redes sociales y quien actualmente cursa el cuarto año de la carrera Diseño Gráfico en la UCA.

“Lo que me insipiró fue ver lo que pasó en la universidad, me sentí mal y al día siguiente me puse a dibujar“, relata la joven.

”No se me raje mi compa” y “La lucha sigue“ son los nombres de dos obras de su catálogo de imágenes que fueron más reproducidas en redes, las cuales también fueron serigarafíadas en camisetas por diversos negocios textiles y otros, incluso, las tatuaron en su cuerpo.

Martínez Areas realizó la primera bansándose en una canción del cantautor Carlos Mejía Godoy y la segunda titulada “La lucha sigue” fue inspirada en una fotografía que llamó su atención donde un joven aparecía lanzando una piedra. Esta última creación tuvo un alcance en redes de un poco más de 10,000 interacciones.

La joven, de 20 años de edad, menciona que a través de sus imágenes quería solamente llevar un mensaje de fe.

“Aunque no estuve detrás de un barricada, el papel y el lápiz son nuestra forma de luchar. Mis imágenes son de esperanza y también una forma de protestar y decir ‘no podemos pasar por alto esto (violencia)’“, explicó.

Solicitudes

Lo que empezó como una forma de protesta para esta artista terminó en un reconocimiento a su trabajo creativo, pues cuenta que estas imágenes fueron exhibidas en una exposición de arte en Berlín, Alemania, y en una convocatoria en Costa Rica.

Asimismo, tras su reconocmiento virtual, afirma que ha recibido diversas solicitudes para realizar sus trabajos.

Tal es el caso de la cantautora nicaragüense Ceshia Ubua, quien le solicitó una ilustración para una de sus obras musicales.

Las ilustraciones son elaboradas a través de la técnica puntillismo, que consiste en usar puntos y flores, elementos característicos de su arte.

Talentos unidos

Recientemente la revista Graph, enfocada en el arte, cultura y diseño y que publica contenido para jóvenes lectores, compartió en su volúmen Inmortales, subido el 24 de julio en la Web, una colección de los trabajos de más de 50 artistas que ofrecen su talento en memoria de las víctimas de la reciente lucha en Nicaragua.

Algunos de los artistas publicados en la edición obedecen a la gran popularidad de sus artes divulgadas en redes sociales.