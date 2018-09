Maluma abre una gira en España con polémica sobre sus letras

El cantante colombiano Maluma comenzará su gira española FAME el próximo martes, precedida por la polémica de las letras de sus canciones y de su último videoclip "Mala Mía", calificado como machista.

Esta gira para presentar su último disco de estudio incluirá cinco conciertos y comenzará en la ciudad de Palencia (norte), donde está a punto de colgarse el cartel de completo con casi 8,000 entradas vendidas de las 9,800 que se ofertan.

A continuación el músico latino actuará en Madrid, Sevilla, Valencia y Barcelona, donde interpretará unas letras que han impulsado a grupos feministas a emprender una recogida de firmas para tratar de evitar que se celebren los conciertos.

"El nivel de producción que trae la gira está despertando un gran interés. Es una producción brutal", aseguró a EFE Juanjo Rodríguez de Pandora Producciones, uno de los promotores, quien subrayó el carácter internacional de la gira que pasará por Londres, Berlín, París, Roma, Amsterdam, Nueva York y Los Ángeles.

Su promotor consideró que Juan Luis Londoño Arias, "Maluma", "es un fenómeno musical" de la talla de Shakira, Ricky Martin o Marc Anthony. A Maluma le siguen más de 30 millones de personas en Instagram, 23.2 millones en Facebook, 16.8 millones de oyentes mensuales en Spotify, 12 millones en You Tube y 5.6 millones en Twitter.

Pese a la polémica que envuelve a sus letras, con acusaciones de colectivos feministas que le acusan de cosificar a la mujer, algunos de sus videoclips están entre los más reproducidos de la historia, con miles de millones de visualizaciones.

Como ejemplo, su éxito "Corazón" tiene más de 22,000 millones de reproducciones en Facebook y 1.192.475.442 visualizaciones en Youtube, mientras "Felices los cuatro" alcanza las 1,394,916,751 visualizaciones.

"Mala Mía", que acaba de lanzar esta misma semana, ya suma 59.5 millones de visualizaciones en Youtube, con polémica incluida.

Miles de personas le señalan a través de las redes con el hastag #MejorSolaQueConMaluma, por aparecer, nada más empezar, en la cama y rodeado de mujeres en ropa interior mientras la letra de la canción dice, como si fuera la respuesta a tanta polémica: "Así es mi vida, es solo mía..." y "en el fondo me quieren y por eso me imitan".

En Palencia, la primera ciudad de su gira española, carteles, abanicos, tarjetas, dípticos, posavasos y pulseras protestan contra las agresiones sexistas, mientras Maluma canta que no sabe con cual de las Cuatro Babys quedarse porque está "enamorado" de las cuatro y todas le dan "lo que pide". No obstante, su promotor aseguró que la polémica no ha influido en la gira: "ni para bien ni para mal".