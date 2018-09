Víctor Manuel anuncia su primer disco de canciones originales en una década

Víctor Manuel anunció hoy a través de su discográfica que el próximo 5 de octubre publicará "Casi nada está en su sitio", su primer disco de temas originales desde que en 2008 lanzara "No hay nada mejor que escribir una canción".

"Nunca había escrito tantas canciones seguidas. No sé qué aire me dio, pero ahora y siempre, lo que más feliz me hace es escribir canciones", señala el cantautor español en declaraciones recogidas por Sony Music sobre un proceso muy rápido en el que compuso más de 20 cortes en apenas dos meses.

Este viernes será posible disfrutar del primer sencillo, que llevará por título "Allá arriba al norte".

"Tengo una ilusión parecida a cuando vi a mis hijos dar los primeros pasos y se me iban los brazos hacia ellos para evitar que se cayesen.

Así me siento hoy", afirmó Víctor Manuel en la misma nota de prensa.

El nuevo álbum llegará tras la exitosa gira "El gusto es nuestro 20 años", que en 2016 le reunió con Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos y Ana Belén, con la que además lanzó un disco de versiones titulado "Canciones regaladas" (2015), así como de la edición de un libro de memorias y el "tour" y el recopilatorio "50 años no es nada" (2014).