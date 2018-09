Adriana Paniagua firme en su preparación

Convencida de deslumbrar en el certamen de belleza femenino más importante del mundo, Adriana Paniagua, Miss Nicaragua 2018, dijo en una transmisión de Facebook Live, realizada desde la página de la revista Despierta América, de la cadena de televisión Univisión, que prepararse para el Miss Universo requiere “compromiso y disciplina”, asimismo detalló su intensa agenda de trabajo y manifestó una vez más, su orgullo de representar al país en el esperado concurso internacional.

Detalles

“Voy al gimnasio todos los días desde las seis de la mañana, estoy en clases de pasarela, de baile, me estoy cuidando mis dientes… igual estoy trabajando con muchísimas personas; oratoria, nutrición, el cuido de imagen, son tantas personas que me ayudan, que realmente tenés que estar en mil clases”, afirmó la actual reina.

En dicha transmisión en vivo, Paniagua estuvo acompañada del maquillista profesional Franz Muñoz, también nicaragüense, quien se dispuso a enseñarle algunos tips de belleza.

Sobre su secreto de belleza que nunca pasa por alto, Adriana aseguró que no puede olvidar desmaquillarse antes de dormir y aplicarse una crema hidratante para mantener limpio y sano su rostro.

“La gente piensa que es súper fácil modelar, andar arreglada todos los días, pero no, requiere mucho compromiso, mucha disciplina, tiempo y sobre todo responsabilidad y dedicación. Tiene que ser algo que te apasiona, que te guste”, declaró la beldad.

Y como todo nicaragüense, la actual reina no dudó en aceptar que extraña la comida nacional entre ellas “las rosquillas, el nacatamal, la carne de vaho, la fritanga” y que aunque pocas veces come chocolates o postres la clave está en tener un plan de nutrición balanceado.

Respecto al vestuario a usar en el certamen, Adriana dijo que posiblemente llevará entre dos a tres maletas de ropa.

“Las misses no son brutas”

Reveló que la razón que la llevó a participar en Miss Nicaragua fue “romper ese estereotipo de que las misses somos brutas, que no somos estudiadas, que no somos talentosas y no. Yo pienso que este concurso es una plataforma para usar nuestra voz con responsabilidad y que todo el mundo lo puede lograr con esfuerzo, disciplina, dedicación, respeto, tolerancia y amar a tu país. Yo creo que no hay algo más lindo que representar a tu país”, expresó.

Durante la transmisión, que duró un poco más de 14 minutos, muchas personas expresaron su apoyo a Paniagua, resaltando su belleza y animándola a seguir adelante. El video fue visto por personas de diversos países como: Alemania, México, Nicaragua y demás países centroamericanos.

Miss Universo 2018 se celebrará en diciembre en Bangkok, Tailandia, anunció en su momento la organización Miss Nicaragua.