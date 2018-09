La monja llega a los cines

No solo las dos películas de “El Conjuro” han sido totalmente exitosas, también lo ha sido su ‘spin-off’, “Annabelle”. Por eso se ideó que esta última película tuviera una secuela, esta vez a en la villana entidad conocida como “La Monja”, a partir de los sucesos de “El Conjuro 2”. Su estreno ha sido tan esperado por los fanáticos del terror.

Este nuevo espectáculo de espantos, dirigido por Corin Hardy (“The Hallow”) y producida por James Wan y Peter Safran, este último siendo productor de todas las películas de “El Conjuro”, lidia con el impactante origen de la demoniaca Monja Valak. Hardy dirigió “La Monja” basado en el guion de Gary Dauberman (“IT”, las películas de “Annabelle”), e historia de James Wan y Dauberman. Richard Brener, Walter Hamada, Dave Neustadter, Dauberman, Michael Clear y Todd Williams fueron productores ejecutivos.

Sobre la idea de realizar una cinta basada en este personaje, Hardy comenta: “Lo que me encantó de la monja la primera vez que la vi fue el misterio. No había ninguna explicación dada sobre ella, pero su apariencia y comportamiento eran totalmente petrificantes. Ella tiene el aspecto de un personaje de horror icónico, el hábito esconde el rostro y envuelve el cuerpo y sus miembros, haciendo que no parezca humana. Parece que se desplaza sin que sus pies toquen el suelo”.

Por su parte, James Wan sostiene que “lo interesante es la idea de que algo que se considera sagrado y puro, como una monja, puede trastocarse en algo tan malévolo y sobrenatural, que perturbe a todos en lo más profundo de sí mismos”. Es más, desde el momento en que el ente apareció en pantalla, Wan y el productor Peter Safran supieron que la Monja había tocado profundamente una afinidad sicológica del público.

Sinopsis

Cuando una joven monja en una abadía aislada de Rumania se quita la vida, un sacerdote con un pasado atormentado y una novicia a punto de hacer sus votos finales son mandados por el Vaticano a investigar. Juntos descubren el infernal secreto de la orden.

Poniendo en riesgo tanto sus vidas como su fe y sus propias almas, se enfrentan a una fuerza malévola en forma de monja, mientras la abadía se convierte en un horrible campo de batalla entre los vivos y los malditos.

Personajes

“La Monja” es estelarizada por el actor nominado al Óscar Demián Bichir (“A Better Life”) como el padre Burke, Taissa Farmiga (de la serie televisiva “American Horror Story”) como la hermana Irene, y Jonas Bloquet (“Elle”) como Frenchie, un lugareño de la zona.

El elenco también incluye a Charlotte Hope (de la serie televisiva “Game of Thrones”) como la hermana Victoria de la abadía, Ingrid Bisu (“Toni Erdmann”) como la hermana Oana, y Bonnie Aarons, quien repite su papel de “The Conjuring 2” como el personaje epónimo.