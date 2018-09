Con el honor de convertirse en la primera banda reconocida con el premio Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, el grupo mexicano Maná dijo a Efe que este galardón honorífico de los Latin Grammy es algo inesperado y también un regalo para una trayectoria de fondo y muy sufrida.

"Es toda una sorpresa, pero estamos muy contentos. La carrera ha sido ardua, muy bonita, muy apasionada, pero sí ha sido de picar mucha piedra para ir poquito a poco", comentó en una entrevista telefónica el cantante de Maná, Fher Olvera.

La Academia Latina anunció hoy que Maná recibirá el premio Persona del Año 2018 en una gala especial que se celebrará el 14 de noviembre en el hotel Mandalay Bay de Las Vegas (EE.UU.), tan solo un día antes de que en la misma ciudad tenga lugar la 19 edición de los Latin Grammy.

Este galardón, que homenajea los logros artísticos y filantrópicos de figuras de la música latina, ha premiado en el pasado a artistas de renombre como Marc Anthony, Miguel Bosé, Shakira, Alejandro Sanz, Gloria Estefan, Juan Gabriel, Gilberto Gil, Juan Luis Guerra o Julio Iglesias.

Formada por Fher Olvera, Alex González, Sergio Vallín y Juan Calleros, Maná acumula más de tres décadas de música con impecables temas como "Rayando el sol" o "Clavado en un bar" y también con una apuesta decidida por el activismo social y político desde los escenarios.

Con la "emoción" de obtener esta distinción, Olvera aprovechó este momento brillante de su andadura para recordar los duros comienzos de la banda y concluir que, a la postre, la esperanza suele asomar al final del camino.

"Nosotros venimos de una carrera muy apasionada y muy divertida, no digo que no, pero duramos muchísimos años 'mordiendo el polvo', como diría Queen", dijo en referencia a la canción "Another One Bites the Dust".

"Andábamos con la furgoneta y los instrumentos cargando todo. A veces durmiendo ahí porque no teníamos hotel. Tocando en barcitos por el centro de México. Después fue cambiando de a poco, mejorando, se hizo la banda nacional, después internacional.

Y luego nos mencionan Persona del Año. Entonces, dices: 'La esperanza a poco no está mal, ¿no?' No hay que ser ilusos, pero ahí está", argumentó.

Además, Olvera se mostró muy ilusionado ante una velada en la que, como tributo sorpresa, diferentes estrellas de la música latina tomarán el micrófono para versionar canciones de Maná.

"A mí se me hace increíble. No me quieren decir los artistas. Y dije: 'Bueno, esta bien'. Yo soy una persona ecléctica, me gusta un abanico enorme de música. Puedo escuchar Vivaldi y luego una banda de heavy metal. Y me gusta oír versiones. Entonces, va a ser padre oír en voces de gente talentosa canciones de nosotros", apuntó.

Los beneficios de esta ceremonia se destinarán a los fines caritativos de la Fundación Cultural Latin Grammy, algo muy loable, según Olvera, para seguir apuntalando la cultura: "Sin el arte no se puede vivir y no podemos vivir sin música".

A Maná se le amontonan los motivos para sonreír, ya que este año también han recibido el galardón honorífico de los Billboard latino a una trayectoria artística excepcional y en 2017 la Medalla de Oro de las Bellas Artes en España, pero el cantante puntualizó que el mejor premio se lo sigue dando la pasión del público.

"La gente nos ha brindado mucho cariño. Hemos tratado de dar lo mejor de nosotros, no solo en la instancia de la música y las letras sino también en poder aportar algo extra desde nuestra plataforma de influencia", explicó sobre su conocido activismo más allá del arte.

"A través de la voz de Maná estamos solamente reproduciendo las voces de los demás. Somos como un médium para poder decir: no estamos contentos con esto, con el racismo, con la discriminación en EE.UU. a los latinos, con el populismo en Latinoamérica, con lo que pasa en Venezuela o Nicaragua, no estamos de acuerdo en darle la madre al planeta", afirmó.

Y que nadie les dé por finiquitados con el premio Persona del Año puesto que Maná entrará en breve al estudio para grabar un disco, el primero desde "Cama incendiada" (2015), con el que volverán a la carretera.

"Nosotros seguimos con la pila todo lo que da", afirmó Olvera. EFE