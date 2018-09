Avril Lavigne se confiesa: Acepté la muerte

“He decidido ser sincera y abierta sobre mi lucha y más vulnerable que nunca”. Así lo comunicó la cantante canadiense Avril Lavigne a sus seguidores en una carta publicada en su página web oficial. La cantante de 33 años reveló que había “aceptado la muerte” cuando escribió su último tema musical mientras estaba en la cama enferma en el que fue “uno de los momentos más aterradores” de su vida. Lavigne contrajo en 2014 la enfermedad de Lyme, que se transmite por garrapatas infectadas y que puede provocar cansancio, dolores de cabeza y en las articulaciones, mareos, etc.

Luchando en la batalla

En la carta a sus seguidores, Lavigne habla sobre luchar contra su enfermedad y “convertir esa lucha en música”. También refiere sobre la importancia de informar a las personas sobre lo grave que puede ser esta dolencia. “Para ser sincera, una parte de mí no quiere hablar sobre estar enferma porque quiero que todo quede atrás, pero sé que tengo que hacerlo”. Y agregó: “No solo es parte de mi vida, necesito concientizar sobre la gravedad de la enfermedad de Lyme”.

No es la primera vez que la estrella habla sobre su lucha por recuperar la salud desde que contrajo la enfermedad. En 2015, le dijo a la revista estadounidense People que estuvo en cama durante cinco meses y que pensó que se estaba muriendo. “Sentía que no podía respirar ni hablar y no podía moverme”, reveló. La cantante también describió que pasaron meses antes de que algún médico le dijera de lo que realmente sufría, después de haber sido diagnosticada erróneamente con síndrome de fatiga y depresión.

Una serie de datos y recomendaciones para prevenir la enfermedad de Lyme fueron incluidos en el sitio web de la Fundación Avril Lavigne para ayudar a las personas afectadas a obtener el tratamiento que necesitan tan desesperadamente.

Nuevo sencillo

La cantante y guitarrista canadiense, que se convirtió en una estrella internacional en la década de 2000 como una de las mujeres más exitosas en el mundo del “skater rock”, dijo que lanzará la primera canción de su próximo álbum el 19 de septiembre. “Head Above Water”, así se titula su tema, el cual confesó que reflejaba su lucha y que lo escribió mientras yacía incapacitada en su sofá. Lavigne describió sus últimos años como los peores de su vida, pero dijo: “Pude convertir esa lucha en música de la que estoy muy orgullosa”.

“Head above water” fue compuesta por Avril Lavigne, como el resto de temas que forman parte del disco, con la ayuda de Travis Clark y Stephan Moccio. La intérprete confiesa morirse de ganas de salir de gira por todo el mundo para presentar su música a su público, pero pide paciencia a sus fans hasta que logre reunir energías suficientes para ello. Dentro de un par de semanas podremos disfrutar del video que acompaña a “Head above water” y que fue rodado a finales del mes de agosto con numerosas secuencias acuáticas.

Lavigne, que nació y se crio en Ontario, pero también posee la ciudadanía francesa por su padre, en los últimos años fue evolucionando de sonido habitual para incorporar a su célebre guitarra efectos de piano y electrónicos. Su último álbum salió en 2013, y aún no ha revelado la fecha de la salida de su próximo álbum completo.