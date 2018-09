La nicaragüense Karla Icaza Meneses recibió el primer lugar de la categoría de Autoayuda, en el International Latino Book Awards en Los Ángeles, California, por su libro “The Power of Love: My Victory over Breast Cancer” traducido del español al inglés por Mary Roof.

El libro “El Poder del Amor” fue publicado por primera vez en 2016 y narra la experiencia de la autora con el cáncer de seno, la obra contiene tres partes: experiencias vividas; testimonios y material de ayuda, y fue presentado en su momento en el Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdián-Banpro.

“Son buenas noticias a pesar de las circunstancias”, dijo sobre esta distinción, la autora a El Nuevo Diario.

En su obra Icaza Meneses recoge de forma amena y fácil de razonar sus experiencias luchando contra el cáncer de seno, la fe puesta en Dios y el amor de familiares y amigos, asimismo habla de cómo logró salir adelante para ayudar a otros a enfrentar este mal que fatiga e inquieta a millares de mujeres alrededor del mundo.

El Premio Internacional del Libro Latino fue creado por la organización Latino Literacy Now, cofundada por el actor Edward James Olmos, el empresario cultural Kirk Whisler y la Asociación Nacional Latina para la Promoción de Servicios Bibliotecarios, entre otros.

Cada año, desde 1997, se reconocen a los mejores autores latinos en lengua española, portuguesa e inglesa en una gala internacional y en diferentes categorías.