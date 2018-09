Paul McCartney asegura que no le van las orgías

El que fuera integrante del mítico cuarteto de The Beatles Paul McCartney negó en una entrevista en la revista GQ que haya participado en orgías a lo largo de su vida, pero sí describió como "maravillosa" una experiencia con dos prostitutas en las Vegas.

"No me van las orgías. Personalmente, no quiero a nadie más ahí. Lo arruina todo, creo. Nunca lo he hecho", explicó el bajista de los de Liverpool.

No obstante, McCartney, de 76 años, no tuvo problemas en describir un encuentro sexual que tuvo con dos prostitutas en Las Vegas cuando aún estaba en The Beatles.

"Una vez estuvimos en Las Vegas y nuestro guía nos preguntó que si queríamos una prostituta. Todos respondimos que sí y yo pedí dos", explicó McCartney, casado ahora con Nancy Shevell.

"Y las tuve. Fue una experiencia maravillosa, pero eso es lo más cerca que he estado de una orgía", puntualizó.

Además, el músico dejó caer que puede que sus entonces compañeros de banda estuvieran en la habitación de al lado "con otro pedido".

"Creo que John (Lennon) estaba más en esas cosas. Recuerdo una vez que estábamos en un club y conoció a un hombre que se lo llevó a casa porque su mujer se había imaginado a John teniendo sexo con ella. Eso ocurrió y John luego se dio cuenta de que el marido había estado mirando", añadió.

McCartney sacó su último disco al mercado el pasado 7 de septiembre bajo el nombre "Egypt Station".