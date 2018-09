Tras subasta, crearán Fundación Robin Williams

La casa Sotheby’s exhibe en Los Ángeles (California, EE. UU.) un avance de la subasta que hará el 4 de octubre con más de 300 objetos que pertenecieron al actor Robin Williams y su esposa, Marsha, una colección que ofrece una mirada íntima a la vida familiar del célebre artista, fallecido en 2014.

Fue la propia viuda quien, junto a sus hijos, decidió poner en marcha la subasta, que se celebrará en Nueva York, cuya recaudación -se estima una cifra de entre 3,3 y 4,7 millones de dólares- irá a parar en parte a organizaciones benéficas.

Marsha “siente que es el momento ideal para rendirle homenaje y, a la vez, seguir adelante con sus vidas”, comentó señaló Nina del Río, vicepresidenta de Sotheby’s, sobre esta colección titulada “Creating a Stage: The Collection of Marsha and Robin Williams”.

Por decisión de Marsha y los hijos de Williams, parte de los beneficios de la subasta serán donados a Human Rights Watch, la fundación Christopher y Dana Reeve, el Hospital Infantil de Investigación St. Jude’s y Wounded Warrior Project.

Con los fondos también se establecerá la Fundación Robin Williams, que concederá becas para estudiar en la prestigiosa escuela de artes Juilliard de Nueva York.

Objetos

Entre los objetos a subasta hay una gran colección de recuerdos cinematográficos relacionados con la carrera de Williams, como sus Globos de Oro por “Mork and Mindy”, “Good Morning Vietnam”, “The Fisher King” y “Mrs. Doubtfire” (valorados en unos 20,000 dólares cada uno).

También se podrá adquirir el puñal que empleó en “Hook” y un cuadro que aparecía en una de las escenas clave de “Good Will Hunting”, pintado por el director de la propia película, Gus Van Sant.

Varias obras de arte también saldrán a la venta, como una escultura de la artista Niki de Saint-Phalle, “Le poete et sa muse”, que el intérprete conservaba en su rancho de California y que se calcula que alcanzará entre 350,000 y 400,000 dólares.

Sin duda, uno de los objetos con más valor para los aficionados de la carrera del actor es el reloj de pulsera que lució en “Dead Poets Society”, con el que entonó la célebre frase de “Carpe Diem, seize the day” (Carpe Diem, vive el momento).

“Robin era un ávido coleccionista de relojes. En esta muestra tenemos 40 de ellos y este en concreto lleva una inscripción con su nombre, el título de la cinta y el año en que se estrenó”, explicó Del Río.

Completan la muestra muebles y arte decorativo de las residencias de Williams; objetos deportivos con autógrafos del baloncestista LeBron James y del boxeador Muhammad Ali, quien escribió de su puño y letra “eres un hombre realmente dulce y una persona especial”; así como ejemplares de la primera edición de “Waiting for Godot”, valorados en unos 2,000 dólares.

Curiosa es también la presencia de la toga original de Harry Potter que lució Daniel Radcliffe en la primera cinta de la franquicia -Williams era un enorme fan de la saga- y el conjunto de maletas que usaba el matrimonio -una edición limitada confeccionada por Louis Vuitton- para sus desplazamientos en avión.