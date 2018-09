Netflix multiplica su producción en español: ¿labra el camino de un Emmy más global?

¿Quién no quie-re ha-blar como Pau-li-na de la Mo-ra? Es uno de los efectos secundarios de "La casa de las flores".

Esta comedia mexicana, sobre una familia mexicana acomodada que regenta una próspera floristería, es una de las últimas producciones originales del gigante del streaming Netflix en Iberoamérica, que comenzaron tímidamente en 2011 y hoy solo buscan expandirse.

"Estamos haciendo más de 10 producciones al año en México, más de 10 en España, algunas en Colombia y Argentina y nuestro objetivo es tener una oferta más amplia de programas de diferentes partes de América Latina y de diferentes géneros", explicó a la AFP Erik Barmack, vicepresidente de originales internacionales de Netflix.

La plataforma tiene 130 millones de suscriptores en el mundo, 60% en Estados Unidos. La empresa no divulga el número de clientes por región, pero Barmack dice que América Latina es "uno de los mayores mercados".

Y hasta ahora tiene en su plataforma más de 50 temporadas de shows en español, entre producciones originales y derechos adquiridos.

Netflix, que concentra el mayor número de nominaciones a los Emmy de este lunes, deja sus originales internacionales para competir en otros premios como el Platino, el iberoamericano de cine Fénix o del festival de televisión de Montecarlo, además de una edición internacional del Emmy, que se celebra en noviembre en Nueva York y adonde también acude, por ejemplo, HBO Latinoamérica.

Pero con la multiplicación de su producción internacional -que, además de español, incluye shows en francés, portugués, coreano, italiano, alemán, danés, hindú y japonés- Barmack cree que "ciertamente es posible que cambie el horizonte de cómo los premios examinan las nominaciones en idiomas extranjeros".

El Emmy no tiene una categoría de habla no inglesa, como el Óscar, aunque la Academia de la televisión no tiene ninguna restricción sobre idioma para las postulaciones.

"Tal vez sea tiempo para estas cadenas de streaming, que están tratando agresivamente de llegar a un mercado más global, de poner más énfasis y honrar estos shows a través de la Academia de la televisión y las competencias de los sindicatos" de Hollywood, estimó Richard Licata, presidente de la firma Licata&Co de mercadeo y consultor sobre premios por más de 25 años.

Igual, Netflix tiene "demasiado volumen con su programación en inglés" para postular al Emmy, añadió. "Es mucho el gasto para montar campañas de premios, evaluar y centrarse en otros programas en idiomas extranjeros, aunque sean excelentes".

Es tanto, añadió Tim Gray, editor de premios de la revista Variety, que "no existen suficientes manos" para promocionar toda su producción. "Tienen que elegir".

Programas como "The Crown", "Stranger Things", "GLOW", "Ozark"... son algunas de las muchas producciones que fueron nominadas para el llamado Óscar de la televisión.

Y el triunfo pasa, además de la calidad del show, por una intensa campaña de lobby.

Éxito global

Los originales de Netflix en español comenzaron con "Club de cuervos", que se grabó casi al mismo tiempo que "Narcos" en Colombia.

La serie sobre el capo Pablo Escobar y dos oficiales de la DEA que lo perseguían, está en el catálogo de originales en inglés: compitió por tres Emmys y dos Globos de Oro.

Netflix ofrece telenovelas, películas y series en español como "La casa de papel", el thriller policial sobre un robo al mejor estilo Hollywood de la Casa de la Moneda de España, que es del grupo español Atresmedia pero Netflix distribuyó internacionalmente y se vio en más de 20 países.

"Netflix creció a costa de las producciones de otras empresas y solo recientemente ha producido lo propio, sus producciones latinoamericanas son aún escasas", estimó Florence Toussaint, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México y estudiosa de la televisión.

Consideró que originales como el drama político "Ingobernable" y "La casa de las flores" igual no tienen calidad para competir en el Emmy.

Pero la comedia por ejemplo, pensada solo para el público mexicano, fue un éxito global, dijo Barmack. "Después de la primera semana vimos como despegaba no solo en América Latina sino en Estados Unidos y Europa".

¿Y se viene una segunda temporada? Net-flix no a-de-lan-tó na-da... en tono Paulina.