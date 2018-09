Juan Solórzano se reinventa con “grafito”

Convertir historias en canciones fue el reto musical del cantante y compositor nicaragüense Juan Solórzano, quien con su sexto álbum titulado “Grafito” logra reinventarse como artista después de más de 20 años de trayectoria en la industria de la música nacional.

Artistas nicaragüenses participan en exposición de 400 imágenes en México

En entrevista con El Nuevo Diario, Solórzano ahonda sobre el significado de esta producción en su vida, comenta sobre su trabajo creativo y su ingreso a las nuevas plataformas digitales internacionales de música.

¿Qué significado tiene el nombre del disco?

“Grafito” es un disco con seis historias hechas canciones, yo quería encontrar un nombre que fuera corto y significativo para mi vida y al hacer el ejercicio introspectivo me encontré con que, aunque era difícil continuar la vida musical en medio de lo que estamos viviendo como país, tenía la oportunidad de reinventarme como cantautor, ahora, grafito (graphein), por su etimología significa, escribir y con el grafito tenés la oportunidad de corregir y empezar de cero y eso es lo que he quería con este nuevo disco, me siento muy satisfecho, contento y motivado para seguir creando.

¿Cómo describirías este álbum en cuanto a ritmo y valor sentimental?

“Grafito” es un disco muy personal, son canciones honestas, algunas anécdotas que compartí con algunos amigos que luego resultaron canciones, autobiográficas en alguna medida, situaciones que viví en el lugar donde nací, el barrio Monseñor Lezcano, el cual visito cada domingo en la casa de mi madre, además, es un disco en donde involucro a mis hijos, la portada es una fotografía de Andrea Saro (fotógrafa profesional) y mi hijo José Eduardo Solórzano Aráuz la replicó a lápiz de grafito, así como mi hijo Fernando José me daba su opinión durante el proceso creativo de las canciones, ambos participaron de forma integral en este nuevo desafío.

Con respecto a los ritmos tiene desde ska acústico, trova, fusiones de rumba flamenca y son nica, pinceladas de rock entre otros ritmos.

Hablemos de las canciones, ¿qué historias cuentan?

“Grafito” es una canción autobiográfica, irreverente, honesta y frontal, es la canción que le da identidad al disco, es una canción que yo siempre quise escribir, sin filtro de nada, así como suena la canción “así soy”.

“Fulano de tal” es la historia de varios personajes que conozco y no han cambiado su forma de ser, siempre son los que deben hacerlo todo. En nuestra comunidad siempre existen esos “fulanos” que creen que sin ellos la vida no avanza… y, como nuestro deporte rey es el beisbol, quise incorporar los refranes de nuestra habla popular: “Picha, cacha y no deja batear”.

Artistas nicas: de los escenarios, a la “rebusca”

“Despojo” es la historia de un pintor de oficio de Managua quien acepta crear un personaje encargado por un millonario en la forma de una mujer. El millonario le deja carta abierta a la creación y logra pintar a la mujer de sus sueños… enamorado de su creación, sueña sin cesar con su amor pictórico y cuando despierta, sabe que el cuadro ya está pagado y empieza la vorágine de su vida.

“Febrero” es la historia de un amigo que me contó esta difícil historia de su vida que habla del respeto que uno debe tener en las relaciones amorosas cuando la otra persona decide irse. Es la canción de trova más sentida que he compuesto.

“Juguemos a las escondidas” es la representación de nuestra vida virtual que en muchas ocasiones no es totalmente real, ya que hay ‘alter ego’ que salen a relucir cuando estás detrás de una pantalla o detrás de un celular.

“La niña de Bilwi” es una anécdota que me platicó mi amiga Vivian López, cantante cubana quien es parte del grupo Chekeré, historia real de una niña que su padre dejó a los 10 años de edad en Cuba, la historia narra que la niña, cuando su padre se fue, iba a diario a sentarse a la orilla del mar a contar estrellas y piedras a esperar a que su padre en medio de la niebla de la noche apareciera, pero nunca regresó, esta historia quizás puede andar por los 8 años y hasta hoy sale a la calle, especialmente, para hacer conciencia en los padres que abandonan y no se responsabilizan de sus hijos.

¿Cuál es tu mensaje a transmitir con “Grafito”?

Como artista creo que la creatividad en medio de las crisis debe salir a flote, hay que mantenerse creando, inventando, puliendo, no hay que dejarse llevar por la negatividad, pero no ser indiferentes y mantenerse enfocado.

​​Artistas buscan oportunidades en Costa Rica

Solórzano, dado a la difícil situación económica, política y social que sufre Nicaragua desde abril, relató que logró finiquitar este disco de forma independiente y “sin recursos económicos, pero con recursos musicales que la vida me ha dado durante años”. Contó con el apoyo de sus hijos durante el proceso creativo y con la única colaboración de Katherin Espinal, arreglista y pianista en la canción “La niña de Bilwi”.

El artista invita a los nicaragüenses a apoyar el arte nacional y a visitarlo en las diferentes redes sociales, como Juan Solórzano, en las cuales ya se encuentra el video del tema “Fulano de tal”, y pronto saldrá el video de la canción “Despojo”, materiales que cuentan con la dirección de César Guillén y con la ayuda de Jean Calvet.

Con “Grafito”, el intérprete de son nica, celebra su incorporación a las plataformas de distribución mundial de música: Spotify, iTunes, Pandora, entre otras.