Momentos destacados de los Emmy

El Teatro Microsoft de Los Ángeles, Estados Unidos, acogió este lunes la ceremonia de premiación de la 70 edición de los Emmy donde ocurrieron situaciones curiosas como: pedir matrimonio en público, hasta decepciones en la industria latina y en la misma Academia de la Televisión. Te compartimos algunos de los momentos más destacados del evento.

“Sí, quiero”

Glenn Weiss, que obtuvo el Emmy a la mejor dirección de un especial de variedades por la última ceremonia de los Óscar, protagonizó este romántico momento junto a su pareja Jan. “Jan, eres la luz de mi vida (...). Pero no me gusta llamarte mi novia porque quiero llamarte mi esposa”, dijo Weiss.

Jan subió al escenario completamente emocionada, y con todo el auditorio de pie y aplaudiendo, para ver cómo Weiss se arrodillaba y le ofrecía al anillo que perteneció a sus padres mientras le pedía, “enfrente de toda esta gente”, que se casara con él. Finalmente, la novia dijo “sí” y los prometidos se dieron un beso.

El blanco triunfa

El color blanco, por el que apostaron estrellas como Scarlett Johansson, Jessica Biel o Kristen Bell, triunfó en la alfombra dorada de los Emmy, marcada por las altas temperaturas -alrededor de los 30 grados- que obligaron a algunos invitados a llevar ventiladores de mano.

“The marvelous Mrs. Maisel” conquista

“The Marvelous Mrs. Maisel” arrasó con su primera temporada en los apartados de comedia de los galardones más importantes de la pequeña pantalla, mientras que “Game of Thrones” extendió su imperio televisivo en los Emmy, en los que se llevó el premio a la mejor serie dramática.

Latinos sin premios

La noche resultó amarga para candidatos latinos, quienes se fueron con las manos vacías. Los Emmy no dieron ninguna alegría a los latinos, puesto que Antonio Banderas (“Genius: Picasso”), John Leguizamo (“Waco) y Penélope Cruz, Édgar Ramírez y Ricky Martin (los tres por American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace”) no pudieron salir como vencedores en sus respectivas categorías.

Emmy 2018 con la peor audiencia

La 70 edición de los premios obtuvo la peor audiencia de su historia, con 10.2 millones de espectadores, según datos publicados este martes por la consultora Nielsen. La peor marca hasta ahora estaba en posesión de las ediciones de 2016 y 2017, con 11.4 millones de espectadores. La audiencia de este año refleja una reducción del 11 % respecto a esas cifras.