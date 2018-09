Millonaria remodelación del TNRD

En una conferencia de prensa realizada la tarde de este jueves, Ramón Rodríguez, director del Teatro Nacional Rubén Darío (TNRD), informó —después de cuatro meses que este ente cultural estuvo prácticamente cerrado— que culminó la primera etapa del proceso de remodelación de este espacio artístico que incluyó la restauración del cielo de la Sala Mayor y el reemplazo de la luces convencionales del escenario por luminarias LED.

Asimismo anunció que iniciarán con la segunda fase de esta reestructuración, que incluye cambiar todo el sistema de aire acondicionado; dichas mejoras cuentan con fondos del Estado, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con el apoyo técnico de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel).

En relación con el proyecto de iluminación en la Sala Mayor, Rodríguez enfatizó que es una inversión de 400,000 mil dólares que por medio de un fondo no reembolsable el BID le concedió a Nicaragua a través de Enatrel.

Para el cambio del sistema de aire acondicionado estimó que destinarán un monto de 1.6 millones de dólares y espera finalice a finales de noviembre. También mencionó que estos equipos son tecnología de punta que vendrán de Japón.

Adelantó que se colocarán 440 paneles solares en los alrededores del teatro, lo cual les permitirá “un ahorro del 40% del uso de la energía comercial”.

En la conferencia de prensa acompañaron a Rodríguez, Carlos Moreira, de Enatrel, y Juan Balcero, de Inversiones Galicia de panamá S,A., empresa que ganó la licitación del proyecto de iluminación.

Sobre la reapertura de este espacio de arte, comentó que posiblemente sea en diciembre de este año.

Pérdidas

Desde abril, diversas instituciones culturales como el Teatro Justo Rufino Garay, el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra (PAC), el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica (INCH), entre otras, se vieron obligadas a cerrar sus puertas debido a la crisis sociopolítica y económica que atraviesa Nicaragua, sin embargo, Rodríguez refiere que el teatro no cerró por la crisis: “nosotros no estamos cerrados porque no hay artistas, nosotros estamos cerrados porque hay proyectos de inversión fuertes este año, desde antes de la crisis”.

Y aunque esta casa cultural está en proceso de mejoras, el director de la institución aceptó que el cierre de cuatro meses significa una pérdida, aunque “muy relativa”. “Es una pérdida muy relativa, aunque estamos ganando más con este avance en la cultura nacional”, aseguró Rodríguez, a pesar de que anualmente el teatro realizaba alrededor de 300 actividades –unas 25 mensuales— lo cual indica que al menos 100 fueron canceladas, a lo que manifestó que desde ya tienen “muchas peticiones para inicios del próximo año”.

El Teatro Nacional Rubén Darío también se vio afectado por la reforma al Presupuesto General de la República. Según Rodríguez, los 12 millones de córdobas que recibirían este año con la reforma se redujeron “mínimamente” a 11 millones.

El teatro, en 2019, año en que celebrará 50 años de fundación, trabajará en la mejora de las butacas de la Sala Mayor.