Wolf Alice gana el premio británico Mercury

La banda londinense de rock alternativo Wolf Alice, liderada por la cantante y guitarrista Ellie Rowsell, se llevó este jueves el premio Mercury de la música británica por su álbum “Visions Of A Life” (2017), su segundo disco.

El cuarteto, que en 2015 publicó su primer trabajo -”My Love Is Cool”-, se impuso a grupos consagrados como Arctic Monkeys, nominados por “Tranquility Base Hotel and Casino”, Florence And The Machine (“High As Hope”) y Noel Gallagher’s High Flying Birds (“Who Built The Moon?”).

El galardón fue entregado al término de una ceremonia celebrada en el teatro Hammersmith Apollo de la capital británica, en la que actuaron varios de los nominados de la noche como Florence And The Machine, Jorja Smith y Nadine Shah.

Apenas minutos después de cerrar la gala con su actuación, la líder de Wolf Alice volvió a salir al escenario para recoger el reconocimiento.

“Significa mucho recibir este premio junto con mis tres mejores amigos”, dijo Rowsell.

El bajista de la banda, Theo Ellis, rememoró en su discurso de agradecimiento las dudas que expresaron algunos ejecutivos de la industria musical al inicio de su carrera sobre sus posibilidades de

Éxito.

“No parecéis para nada una banda, nos decían. No hemos llegado a saber cómo, pero aquí estamos”, dijo el músico, para quien el premio “significa un mundo”.