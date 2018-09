 “Locamentes millonarios (Crazy Rich Asians)”

Cuando el amor es realmente verdadero, la ambientación y escenarios suelen ser secundarios para que este mismo triunfe de la forma más prolija y cursi que se haya visto en el cine (bastante desgastadas).

“Locamente millonarios” es una simpática comedia romántica ambientada en nuestra época actual, y en la cual intervienen a toda luz el prejuicio social, los convencionalismos asiáticos discriminatorios a personas que no sean de su mismo nivel económico, que en nuestra época ya no se estilan en toda su magnitud y la lucha constante de los dos seres que se aman (protagonistas) y su objetivo es lograr, consolidar y realizar el sentimiento que los une y los convierte en una sola persona (expresión trillada en el cine).

Mostrando la opulencia de Singapur, sus costumbres, lujos, más la imponencia de las famosas torres “Marina Bay Sands” que es la más grande obra arquitectónica de este país, la cual consta de tres torres unidas por un inmenso puente aéreo ubicado en la zona de Marina Bay, al sur de la ciudad de Singapur, hace de esta película la mayor muestra de fuerza económica y sobresaliente poder adquisitivo que en su gran mayoría predomina en los protagonistas de este filme.

La historia de esta cinta relata el viaje que la joven economista Rachel Chu hace de Nueva York a Singapur, para acompañar a su novio Nick Young a la boda de su mejor amigo, Rachel se encuentra muy emocionada y con expectativas por viajar por primera vez a Asia, pero también está nerviosa porque conocerá a la familia de su novio y se siente poco preparada para eso, por su parte, su novio le confiesa haber omitido unos pequeños detalles sobre su origen, ya que resulta que no es solamente el heredero de la fortuna de la familia más poderosa de Singapur, sino también, el soltero más codiciado de la región, lo cual origina el rechazo social en masa, principalmente de la madre de su novio, la cual determinará la parte esencial de esta producción con el típico: “Lo siento, en realidad sí eres la mujer adecuada para mi hijo” el trillado happy ending, el anillo de compromiso infaltable con la joya más preciada de la familia por tradición y el más gastado final: “Y vivieron felices para siempre y tuvieron muchos hijos”.

No omito mencionar que “Locamente millonarios” no me desagradó para nada, por la fineza y exquisitez de comedia blanca bien lograda y elaborada desde todos los puntos cinematográficamente visibles, podría decir que en lo que va del año es la mejor comedia que he visto, y optaré por resaltar la excelente dirección de Jonh M. Chu (Jem and the holograms). Ante todo lo expresado, otorgo la siguiente valoración: Actuación: excelente, guion: bueno, hilo conductor: perfecto, montaje: impecable, edición de audio: buena, dirección artística: la mejor, banda sonora: lo segundo mejor. Mi puntaje global es de: 4 estrellas.

Ficha Técnica

Director: John M. Chu.

Guion: Adele Lim.

Música: Bryan Tyler

Género: Comedia/Romántica.

Estreno en Nicaragua: 20 de Septiembre 2018.

Reparto: Constance Wu, Henry Golding, Michelle Yeho, Akwafina, Gema Chan.

Productora: WARNER BROS.