Rompe el silencio Justin Theroux sobre Jennifer Aniston

Justin Theroux se ha abierto por primera vez sobre su famoso rompimiento con su exesposa, Jennifer Aniston, tras siete meses de su separación. En una entrevista publicada el sábado por el New York Times, el actor discutió cándidamente lo que ocurrió durante su separación con la actriz de “Friends”.

“La buena noticia es que probablemente haya sido lo más —estoy eligiendo mis palabras con mucho cuidado— fue la separación más amable, en la que no hubo animosidad”, dijo al Times. “De una manera extraña, simplemente navegar por la percepción inevitable de ello es la parte más agotadora”.

Compartiendo un poco acerca de lo que pudo haber creado la distancia que resultó en la ruptura del matrimonio de 3 años de la pareja, “en realidad, se trata de pequeños eventos que tienen lugar. Pero todo se puede sentir como 10 en la escala de Richter si el titular es lo suficientemente grande y salaz”.

La versión de Aniston

Aniston y Theroux, que comenzaron a salir 4 años antes de su boda de 2015, sorprendieron a los fanáticos cuando anunciaron su decisión de separarse en febrero. Ambos actores no hablaron sobre su ruptura hasta que la actriz de 49 años se abrió en el número de septiembre de la revista InStyle.

En la entrevista, Aniston aclaró que, aunque la separación con su ex era difícil, no estaba de luto por la relación. “Es bastante loco. Los conceptos erróneos son ‘Jen no puede mantener a un hombre’ y ‘Jen se niega a tener un bebé porque es egoísta y está comprometida con su carrera’”, dijo. “O que estoy triste y con el corazón roto”. Primero, con el debido respeto, no tengo el corazón roto. Y segundo, esas son suposiciones imprudentes. Nadie sabe lo que sucede a puertas cerradas”.

Similar a los sentimientos de Aniston sobre la ruptura, Theroux dijo que su separación no lo dejó devastado. “Ninguno de nosotros está muerto, ninguno de los dos está tratando de arrojarse hachas uno contra el otro”, aclaró. “Es más como, es amistoso. Es aburrido, pero, ya sabes, nos respetábamos lo suficiente como para que fuera lo menos doloroso posible”.

Cuando le preguntaron a Theroux sobre sus citas tras la separación, el actor preguntó: “¿Es esta la parte en la que levanto tímidamente una ceja y no respondo la pregunta?”.