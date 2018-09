Cher le canta a Abba y forja un nuevo ejército de devotos

Si Madonna es la reina del pop, Cher es entonces la emperatriz del entretenimiento: ha cosechado un Óscar, tres Globos de Oro, un Emmy, un Grammy y un disco de oro en las últimas cinco décadas.

Y con un papel en una aclamada película este verano boreal, un nuevo álbum con "covers" de Abba en camino y un musical de Broadway sobre su vida en el horizonte, la artista de 72 años no muestra señales de querer abdicar en el corto plazo.

"Parece que tengo un montón de nuevos fanáticos, jóvenes, pequeños. Es grandioso. Honestamente no me lo esperaba", dijo entusiasmada Cher con una sonrisa juguetona que rompe fugazmente el aura aristocrática con la que recibió a la AFP en un hotel en West Hollywood.

Cherilyn Sarkisian, su nombre de pila, nació en El Centro, California, en 1946, en plena posguerra. Tiene ascendencia armenia, por el lado de su padre, y europea y cherokee, por el de su madre.

Para cierta generación siempre será el ícono de la contracultura de los 60 y la única voz de contralto que, junto con su exmarido Sonny Bono, dio al mundo "I Got You Babe".

Pero ha venido impresionando y deleitando desde que rompió la era del dúo Sonny y Cher para emerger en 1989 con una chaqueta de cuero y un traje ceñido al cuerpo con el video "Turn Back Time", un cuarto de siglo antes de que el "twercking" ("perreo") entrara en el léxico.

"Believe" introdujo a Cher a una nueva generación en 1998, con su innovadora modificación de voz a este estilo robótico y digitalmente mejorado por la que ahora es famosa.

"Mezclarme" con Abba

Cher ha trabajado en más de una docena de películas. Fue nominada al Óscar por su papel como activista de seguridad nuclear en "Silkwood", y aclamada por su papel de una madre dura y sensata en "Mask" y de una joven viuda italo-estadounidense en "Moonstruck", por el que ganó su hasta ahora único premio de la Academia.

Tras estar concentrada más que todo en su show en Las Vegas, este verano se reunió con Meryl Streep, amiga de larga data y compañera en "Silkwood", para cantar dos de los temas más insignes de Abba para "Mamma Mia! Here We Go Again", la secuela del musical de 2008 inspirado en la banda sueca.

Rechaza que sea de las protagonistas de esta cinta por su tiempo relativamente corto en pantalla, pero la verdad es que se robó el show en el acto final.

La película la inspiró a grabar su 26° álbum: una colección de canciones de Abba que llamó "Dancing Queen", que consiste en una mezcla de canciones versionadas en el estilo inconfundible de Cher.

"'Mamma Mia' y 'Waterloo' son muy similares a las originales. No quería cambiarlas de ninguna manera", dijo en esta entrevista a la AFP previa al lanzamiento del disco el 28 de septiembre.

"Con las otras, no hay forma de que suene como esas chicas, por lo que lo mejor es hacer solo lo que sé y esperar que salga lo mejor posible".

Con solo 10 temas para escoger, Cher dice que se decantó por una mezcla de los clásicos de todos los tiempos con algunos de sus favoritos personales, como "Chiquitita", "One of Us" y "Name of the Game".

"Cantar es diferente a oír, y creo que una cosa importante para mí fue tratar de mantener la esencia de Abba y tratar de mezclarme con ella", indicó.

"Fue divertido"

Los primeros avances de las canciones han sido bien recibidos por la crítica y los aficionados, pero hubo momentos de tensión en el proceso de grabación.

El día que Cher recibió a la AFP estaba terminando el álbum y apenas horas antes de la entrevista uno de sus temas favoritos, "One of Us", había desaparecido, desatando un pánico generalizado.

Ahora rubia platinada, Cher siempre ha sido famosa por su vestuario en el escenario.

Las plumas y las mallas volverán en una gira que la llevará a Australia y Nueva Zelanda en el otoño boreal, y a cada rincón de Estados Unidos el año que entra.

Algún día bajará la marcha, tal vez si gana con su musical de Broadway "The Cher Show" el Tony que necesita para unirse al selecto grupo del EGOT. Pero por ahora, se mantiene tan activa como siempre.

"A veces amo [el trabajo] y a veces lo que quiero es sacarme los ojos", dijo. "Uno tiene esos días y lo que he aprendido es que simplemente los atraviesas y sigues".