Muchas expectativas se han creado alrededor del filme “Nace una estrella”, en el que Bradley Cooper se estrena como director y Stefani Germanotta —conocida a nivel mundial como la superestrella musical, nominada al Óscar, Lady Gaga— se revela como actriz principal en una película.

La cinta de Warner Bros. Pictures es una nueva versión del drama musical llevada a escena por Cooper (“Francotirador”, “Escándalo americano”, “Los juegos del destino”), cuatro veces nominado al Óscar, quien interpreta a Jackson Maine, un cantante de música country que se encuentra en el borde de su decadencia cuando descubre a Ally (Germanotta), un talento desconocido.

Paralelamente que inicia un tórrido romance entre ellos, Jack empuja a Ally a brillar en los reflectores, catapultando su estrellato. Sin embargo, la carrera de Ally eclipsa inmediatamente la de Jack, quien cada vez encuentra más difícil lidiar con la desaparición de su gloria.

Además de interpretar a Ally, Germanotta —quien ganó la atención de la Academia por la canción “Til It Happens to You” de la película “The Hunting Ground”— compuso canciones originales para la película, que también interpreta.

Reacciones

Los actores hablaron con diversos medios de comunicación sobre la cinta que se estrenará el próximo 11 de octubre en Nicaragua. “Cuando nos reunimos por primera vez, después de 10 minutos comiendo pasta, tuvimos una conexión inmediata porque venimos de familias italoamericanas y ambos somos de la costa este de Estados Unidos”, señaló Cooper, haciendo referencia a Lady Gaga.

“Tenía mucho miedo de acercarme a este personaje, pero mi amigo y compañero estuvo todo el tiempo conmigo. Siempre es bueno estar rodeado de gente que es mejor que tú y él es mejor que yo, he aprendido mucho de él, le miraba cómo movía las cámaras, cambiaba luces, es increíble en lo que hace”, agregó Lady Gaga.

Entre los actores principales también se encuentran Andrew Dice Clay y Sam Elliott. “Nace una estrella” fue producida por Bill Gerber, Jon Peters, Bradley Cooper, Todd Phillips y Lynette Howell Taylor; con Basil Iwanyk y Ravi Mehta como productores ejecutivos.

El guion es de Will Fetters & Bradley Cooper y Eric Roth, basados en una historia de William A. Wellman y Robert Carson. Los colaboradores detrás de cámaras de Cooper incluyen al director de fotografía nominado al Óscar, Matty Libatique (“Cisne negro”); la diseñadora de producción, Karen Murphy; al editor tres veces nominado al Óscar, Jay Cassidy (“Escándalo americano”, “Los juegos del destino”, “Camino salvaje”), y a la diseñadora de vestuario Erin Benach.