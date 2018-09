Una noche de recital poético

Cuando a Daniel Downs le preguntan cómo es su poesía, él no sabe cómo responderlo, pero la describe como distinta y en su argumento sostiene: “con esto no quiero menospreciar a otros poetas —porque son maravillosos en su mayoría— pero en lo particular, he tomado un estilo propio, que no necesariamente se enfrasca en un modernismo o vanguardismo, he preferido hacer una combinación de ideas respecto a la estructura del poema, que por ser poema, debe ser muy linda y bien atendida”, comenta.

Daniel manifiesta que describiría su poesía en dos partes, “la primera una oda al amor, que es un sentimiento hermoso; la segunda social, como parte del diario vivir de cada persona, y esto es extenso porque a diario millones de personas viven infinidades de experiencias, y coger una realidad social, y plasmarla en un poema, es el arte de escribir”.

¿Influencias? El poeta dice que leyó a muchos escritores que le inspiraron, inclusive algunos de ellos no le gustaron, pero pensó que podía superar tales poemas. Su historia en la poesía se remonta desde que tenía 8 años, como todo niño, escribía cartas de amor a las niñas que le gustaban en la escuela, y comenta que recibía muchos halagos de ellas, reconociéndole que escribía bonito. Sin embargo, nunca lo tomó en serio, pero a medida que iba creciendo, siguió escribiendo una que otra prosa, pero solo escribía para él, porque tenía miedo de que lo tacharan como loco.

Fue hasta en 2015 que decidió mostrar poco a poco lo que escribía. En 2016, por primera vez leyó poesía en público, en un evento que organizó junto a Nelson Reyes (Ojos rasgados), en el antiguo café Mará Mará. “Y desde entonces, todo ha sido maravilloso, un camino lleno de arte, experiencias únicas, autoconexión y un compartir de energías increíbles.

Quehacer artístico

Daniel ha tenido una selección aproximada de 80 poemas, que son los que suele usar para leer, publicar, compartir; porque son los que más le gustan, pero ha escrito mucho más. “Tengo el proyecto a mediano plazo de publicar un poemario, por ahora tengo uno artesanal, que cuenta con 30 poemas”.

Además de la poesía, otros géneros literarios que ha explorado el joven son el épico y dramático, pero nunca he escrito alguna obra de teatro o algo parecido.

Sobre la poesía joven del país, Daniel reconoce que hay mucho talento. “Los jóvenes son muy creativos, además de que ciertos talleres han ayudado a mejorar su escritura. Es necesario que la población apoye más al joven poeta, que está intentando incentivar arte a través del amor de sus letras. Hay que consumir más lo que Nicaragua tiene”, indica.

Así es Daniel

Además de la poesía, Daniel es presentador en “Tiempos deportivos”, un programa de deportes que se transmite en Canal 23, y es estudiante de cuarto año de Derecho. Tiene 20 años, es un amante empedernido de la música, y confiesa que ser músico fue como un sueño frustrado, pero que la poesía le reconforta y en ella se encuentra a él mismo.

Tomá nota

Daniel Downs realizará un recital de poesía este 29 de septiembre el bar cultural ArteMi (Colonia Centroamérica, costado oeste colegio Salvador Mendieta) a las 5:00 p.m. la entrada tiene un valor de 50 córdobas.

Habrá poemarios artesanales de venta.