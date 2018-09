“Síndrome azul y blanco”, la nueva composición de Carlos Mejía Godoy

El cantante y compositor nicaragüense Carlos Mejía Godoy, quien recientemente fue catalogado como la figura más popular del país por una encuesta de la firma CID Gallup, titula con el nombre “Síndrome azul y blanco”, el que será su nuevo tema musical inspirado en la crisis sociopolítica del país y con el que dice demostrar su compromiso por el arte y amor a Nicaragua.

“Ay vienen los policías/ son una violenta tromba hasta las pobres chimbombas sufren la cruel represión/ y en su demente delirio disparan al firmamento/ pues quieren borrar del cielo nuestro emblema bicolor”, reza parte de esta pieza, cuyo lanzamiento el artista estará dando a conocer en su momento.

Respaldo del pueblo

Sobre la encuesta que lo posicionó como el personaje más popular en el país y que fue publicada este martes, Mejía dijo al respecto: “la gente no está avalando mi calidad artística, ni mi trayectoria como cantor. Lo que ellos están diciendo es que yo nunca los he defraudado. Y ese sí es un voto moral que me llena de orgullo”, valoró; además agregó que este voto de confianza le compromete a seguir “con más firmeza en esta posición a favor de mi patria martirizada, una vez más en su historia, por conseguir su libertad definitiva, porque más allá de izquierda o derecha, he intentado ser un hombre coherente con sus principios y valores”.

En dicho informe, el artista, que obtuvo un 69 por ciento de opiniones positivas, manifestó a El Nuevo Diario que le enorgullece este reconocimiento social y que ha podido sentirlo cuando transitaba por las calles: “se me acerca una viejita y estrechándome me dijo, mi muchachito, estoy orando para que no me le pase nada”. Ese abrazo y ese besito en la frente son más importantes que el Grammy y la OTI”, aseguró el intérprete de Vivirás Monimbó.

Otra historia que recuerda con mucho afecto es cuando un niño que limpiaba vidrios en un semáforo le dijo que en vez de darle una moneda, mejor le cantara un tuquito de Nicaragua, Nicaragüita. Por tal reconocimiento de la población, Mejía Godoy sostiene que “el verdadero sondeo y el más transparente lo encontramos en la calle”.

El artista, quien se encuentra fuera del país, en 50 años de trayectoria artística se ha dedicado a componer canciones testimoniales sobre la historia pasada y reciente de Nicaragua.