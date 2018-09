 “Pie Pequeño”  (Small Foot)” 

Cuando hablamos de películas infantiles de monstruos, se nos ocurre pensar en “Monsters Inc.” u “Hotel Transilvania”, es aquí donde entra en escena “Pie pequeño”, siendo una película que adopta el punto de vista de los monstruos y donde el protagonismo recae en un grupo de yetis, para los cuales el género humano será denominado pie pequeño, ya que ellos son pie grande y a su vez también criaturas míticas.

Ambientada con absoluta perfección en las alturas del Himalaya, “Pie pequeño” aborda la aventura de Migo, un miembro de la civilización y comunidad yeti, quien en su aventura por la cordillera se encuentra con un humano aventurero, al que llamará pie pequeño, pero el encuentro es fugaz y no tiene manera de probar que vio a este humano ante el resto de la aldea yeti, es más, el jefe lo expulsa del pueblo por contradecir a las piedras sagradas, que establece que los pies pequeños no son reales. Migo se aventura en una expedición con sus amigos Gwangi, Meechee, Fleem y Kolka para conseguir las evidencias de su relato no creíble.

Como casi todas las películas infantiles, “Pie Pequeño” viene con moraleja y este planteamiento gira en torno a los mitos, leyendas, creencias religiosas y su eterno enfrentamiento con el conocimiento científico, ya que el jefe de la aldea sabe que los humanos existen, pero mantiene adrede a los yetis en la ignorancia, teme que se enteren de la verdad y que quieran entrar en contacto con los humanos, algo que dado el carácter dominante y destructivo de los hombres, podría llevarlos a la guerra y tal vez la extinción, todo esto es contado en esta cinta de una forma ágil y entretenida que no da lugar al aburrimiento.

La magistralidad con que es plasmada la belleza y magnetismo de hielo en el Himalaya es realmente impresionante, ya que se destaca hasta el movimiento del vello que cubre el cuerpo de los yetis, lo cual es realmente destacable y admirable, los efectos y exposición de sonidos perfectamente alineados y congruentes llega a ser casi indescriptible por tanto acorde con la imagen secuencial del momento.

Mi valoración a esta película es la siguiente: doblaje: excelente (Sebastián Yatra, voz principal en español/Migo) guion: excelentemente logrado, hilo conductor: perfecto, montaje: soberbio, edición de audio: lo mejor de la película, banda sonora: lo segundo mejor (Under Pressure de Freddie Mercury es el tema principal y aparece tres veces en esta cinta), efectos visuales: impecables. Puntaje global: 5 estrellas por cumplir y sobrepasar con excelencia todos los preceptos que requiere una aventura/comedia con género infantil en cine.

Ficha Técnica

Director: Karey Kirkpatrick.

Guion: Karey Kirkpatrick, Glenn Ficarra.

Estreno en Nicaragua: 27 de Septiembre 2018.

Reparto de Voces Originales en Inglés: Channing Tatum (Migo), Danny Devito (Dorgle), Zendaya (Meechee), Lebron James (Gwangi), James Corden (Percy).

Productora: WARNER BROS/ WAG.