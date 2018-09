Lo más nuevo de la música

Desde Will Smith, Selena Gómez hasta la banda irlandessa The Cranberries son los artistas que acaparan la atención del momento, pues estos íconos de la indutria musical han sorprendido con sus nuevas producciones, las cuales fueron estrenadas este viernes a nivel mundial.

“Está rico”

En la misma semana en que cumplió 50 años Will Smith proyecta su nuevo tema “Está rico”, grabada junto a los puertorriqueños Marc Anthony y Bad Bunny, la cual ya está disponibles en las plataformas digitales. “No, no vamos a parar... La semana de cumpleaños sigue... Voy a sacar música nueva”, escribió Smith el jueves en su cuenta de Instagram,en un mensaje que acompaña con un video en el que se le ve interactuar y cantar junto a Anthony.

“Está rico” supone una nueva colaboración de Smith con artistas de la música latina, tras cantar junto a los colombianos de Bomba Estéreo “Fiesta”, una canción de 2015, así también ocurrió este año con “Live It Up”, la canción oficial del Mundial de Rusia 2018, que interpretó al lado del reguetonero boricua Nicky Jam y la cantante kosovar Era Istrefi.

“Taki, taki”

Los artistas de música urbana Ozuna, DJ Snake y Cardi B lanzaron el “Taki Taki”, una canción inédita que grabaron con la estrella estadounidense Selena Gómez.

“Me encanta la canción, me encanta el video y me muero de las ganas de que la escuchen”, dijo la rapera Cardi B en su cuenta de Instagram. “Selena Gómez es la chica más dulce”, agregó en un texto acompañando a una foto en la que aparece abrazándola.

“Taki Taki” representa la primera participación de Gómez, de ascendencia mexicana, en la música urbana, y una de las pocas que se suma a un tema en español, idioma que dice hablar con cierta dificultad.

También es la primera vez que Gómez y Cardi B, dos de las artistas latinas más importantes a nivel mundial, unen sus voces.

Con este tema DJ Snake, un francés de padres argelinos, se suma a la creciente tendencia de artistas internacionales que trabajan con músicos latinos, como ya lo hicieron Steve Aoiki, Beyoncé y French Montana, entre otros.

“Íola”

Los miembros restantes de la agrupación irlandesa The Cranberries han divulgado la primera canción póstuma “Íola“, tras el fallecimiento de su líder, Dolores O’Riordan.

El 19 de octubre saldrá a la venta la edición conmemorativa del 25 aniversario del álbum de debut de The Cranberries, “Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?” con el cual, según anunció el grupo, dirán adiós a la banda. El segundo de los cuatro CD que contiene la próxima edición recopila 21 descartes, de los que ya podemos escuchar el inédito “Íosa”.

The Cranberries, con la carismática Dolores a la cabeza, saltó al estrellato internacional a principios de la década de 1990 con temas como “Zombie”, “Dreams” o “Linger” y llegó a vender más de 40 millones de discos en todo el mundo.