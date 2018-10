Mostrándonos una irregular epopeya antiheroica, “Venom” sale a flote gracias al carisma de Tom Hardy. A mi parecer este filme no es el desastre que muchos spoilers parecían avisar es, de hecho, una potente comedia física, acción superheroica y hasta terror visceral que no llega a destacar en ninguno de esos campos. Ya casi es canónica la visualización de los héroes Marvel Post Vengadores que proponen visiones irregulares pero al menos abiertas a la sorpresa.

“Venom” no es más que una película de supervillanos, basada en el personaje de Marvel Venom y la cual pretende ser la primera en el universo Marvel de Sony, el espacio es explorado para nuevos mundos habitables a través de una sonda espacial adjunta a una corporación de bioingeniería, la cual descubre cuarto formas de vida sembiótica y las devuelve a la tierra, esto causa la atracción del Periodista de investigación Eddy Brock el cual en medio de su investigación es atacado por un sembionte que posee su cuerpo y pronto comienza a mostrar síntomas extraños, lo transforma en una criatura monstruosa y repele a sus atacantes que a su vez son los creadores de este raro experimento tan nocivo a la humanidad.

Como en todas las películas de Marvel, abundan los efectos especiales, cargados de montajes y magia visual que convierte esta cinta en una gran producción desde el punto de vista secuencial perfectamente alineada al guión magnificente que caracteriza las producciones de esta productora esta vez fusionado con Sony Entertainment.

Cabe mencionar que “Venom” tuvo su primera aparición en el cine en la película del año 2007 “Spider Man 3” y fue el principal antagonista en dicha cinta.

La película no explica el porqué ni el origen de rostro de Venom, ni tampoco se esfuerza en buscar justificaciones innecesarias, en su desarrollo en pantalla, Venom desencadena persecusiones y combates no siempre sorprendentes, predominan las carreras de moto por las calles de San Francisco, fusionando comedia física y violencia para todo público y hasta la incursión de Venom por inesperados terrenos románticos no es precisamente lo que el espectador pretende visualizar en una cinta de Marvel, por lo cual esto luce un poco absurdo, cursi y fuera de contexto secuencial cinematográficamente hablando.

Podrá ser “Venom” un spin off de Cine? Lo más seguro es que sí, porque siempre Marvel encierra casi de por vida a sus personajes bastante gastados en aburridas producciones repetitivas (no admiro a Marvel, ni sus producciones para nada).

Mi valoración a esta película es la siguiente: dirección artística: buena, guión: bien logrado, hilo conductor: aceptable, montaje: bueno, edición de audio: lo mejor de la película, banda sonora: lo segundo mejor de la película, efectos visuales: impecables. Mi puntaje global es de tres estrellas, por no cumplir completamente todos los requerimientos que logran una producción impoluta.