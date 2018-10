Lady Gaga: “Ally es diferente a mí”

La cantante estadounidense Lady Gaga, conocida por sus famosos temas “Pokerface”, “Alejandro“ y “Bad romance“, comenta en entrevista sobre su debut como protagonista en “A star is born“ (Nace una estrella), dirigida por el actor Bradley Cooper, quien además de acompañar a Gaga en la pantalla como su confidente, también marca con este filme el principio de su carrera como director de cine.

¿Cómo fue tu experiencia interpretando a ally y teniendo este protagónico?

Ally es completamente diferente a mí o a mi historia de vida. Yo decidí ser cantante desde muy pequeña, además, cuando decidí que iba a lanzarme al mundo real y tratar de ser músico y cantante tenía tanta confianza y estaba tocando todas las puertas para conseguir un show, cargando mi piano por toda la ciudad de Nueva York y allí ya me sentía como una estrella, porque tenía un grupo de artistas a mi alrededor y una cultura musical y ese no era el caso para Ally.

De Lady Gaga a Barbra Streisand: El cine como escenario de las grandes divas

Ally se ha rendido completamente, no cree en ella. Entonces yo, como me ha dicho Bradley Cooper, tuve que tomar otras cosas de mi vida.

¿Cómo te sentiste con este personaje que es físicamente diferente a ti?

Bueno, hice de todo. Me tinturé el pelo y me quité el maquillaje un poco antes de iniciar la filmación, cuando estábamos preparándonos para los personajes juntos y en talleres de actuación, en esos momentos solo me veía con amigos cercanos.

Disfruté del anonimato porque nadie me reconocía cuando salía luciendo así y eso me puso en un lugar en el que Ally estaría. Bradley solía decir que todo lo que debo hacer es confiar en él y él le decía eso en la película a Ally y me lo dijo a mí en la vida real y eso lo captamos en la película.

Cooper y Gaga, contentos de trabajar en “Nace una estrella”

Eso me permitió sentirme bien, abrirme, ser vulnerable, poner mi dolor, mi desesperación, mis inseguridades en la película.

Fue increíble trabajar con él. Bradley es una persona abierta y amable. Fue una experiencia muy bella. Siempre lo he admirado y me ha enseñado mucho. Me ha cambiado mi vida.

Un tema recurrente en la película es buscar en el fondo y reinventarse ¿Cómo lo haces en tu vida diaria y cómo lo hace Ally?

Desde el inicio de mi carrera siempre he pensando que debo dejar que otras personas me digan quién soy, o lo que debería ser. Y luego trato de cambiarlo en mi cabeza y hacerlo propiamente mío.

Con mi personaje de la película (Ally), ella está pasando por un momento difícil y en algún punto conoce a este gran representante (Bradley Cooper) y él comienza a dirigirla y guiarla en una manera más comercial y esto es un reto dentro de la película. Ahí sentí que recreé momentos de mi vida real.

Lady Gaga renace como estrella en Toronto

Además porque eso también fue un reto en mi carrera cuando comencé. Eso es lo más cercano en lo que me he sentido como Ally. Pero aparte de eso siento que ella es un personaje completamente diferente de mí.

“Nace una estrella” es un remake de muchos años atrás.

¿Qué crees que hace diferente esta versión?

No sé de las películas anteriores, pero para esta creo que es un legado para Bradley Cooper como un gran director, productor y editor. Él fue muy generoso con todos los personajes, y realmente sientes la profundidad de cada uno en esta película y éramos una familia en el set y una en la película. No hay ningún personaje que no tenga importancia. Todos tienen su lugar y traen algo fuerte a la mesa.