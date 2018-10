Lowie presenta “Vamos a pasarla bien”

Con el apoyo de varios íconos musicales, el joven talento Lowie viajó a Los Ángeles, California a grabar su primer sencillo titulado “Vamos a pasarla bien”.

“Vamos a pasarla bien” es una fusión de ritmos contagiosos y bailables con el toque de la modernidad y frescura a la que el público está tan receptivo hoy en día, un tema de bulla, de fiesta para pasarla bien a como la letra lo dice. Esta canción fue producida por Humberto Gatica y la versión urbana por Víctor Delgado considerado uno de los precursores más importantes del género urbano.

El tema cuenta con un video musical grabado en Santa Martha, Colombia y fue producido por 2 Wolves Films con todos los elementos que la letra marca.

Sin duda alguna Lowie entra al mercado con una producción musical que marcará impacto tanto en las ondas radiales como en las plataformas digitales.

Orígenes

De origen belga, se trasladó a una edad temprana al Principado de Andorra, un pequeño país situado entre España y Francia y desde allí, llega a América este joven talentoso que siempre tuvo clara su pasión por la música entendiéndola como el instrumento para “hacer disfrutar a los demás”.

Aunque su historia musical apenas se empieza a escribir, Lowie es un artista que recién cumplidos los 7 años descubrió su entrega en la música, destacando por su desenvolvimiento en escenarios y comodidad frente al público.

Lowie contaba con el apoyo de su familia para desenvolverse en la música siempre y cuando lograra completar sus estudios universitarios, bajo esta condición se traslada a Barcelona, España, donde se gradúa como arquitecto de interiores, realizando un posgrado en Madrid.

Una vez cumplida esa meta, misma que logró compaginar sin dejar a un lado la música, tomó la decisión de aventurarse y dedicarse a vivir su sueño. “Esto de la música, no es fácil pero me sentía seguro y preparado para que me llegara esa oportunidad en la que alguien me escuchara y apostase por mí”, relató Lowie refiriéndose a Donald Wasley, artífice de figuras como Cher, Kiss y Elton John.

Ante la notoriedad e interés de Donald se une al proyecto Humberto Gatica, productor de Celine Dion, Mariah Carey, Michael Bublé, Shakira, Gloria Trevi, Luis Miguel y Ricky Martin, entre otros.