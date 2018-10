Lo más escuchado en spotify

Spotify logró innovar y convertirse en pionero en un mercado “streaming” que pronto crecería. En la actualidad, la multiplataforma empleada para la reproducción de música es una de las aplicaciones más usadas con más de 180 millones de usuarios registrados. Tras diez años funcionando la empresa ha hecho un profundo repaso de las tendencias musicales desde que llegara a los aficionados en octubre de 2008.

Ahora la pregunta es: ¿cuáles son los temas y artistas más populares a nivel global? Acá te lo compartimos.

Canción año por año

En 2008 la banda de rock estadounidense The Killers era la más escuchada con su tema “Human”; en 2009 “I gotta feeling” de The Black Eyed Peas, un año después Eminem y Rihanna arransan en 2008 con “Love the way you lie”, Don Omar y Lucenzo no se quedan atrás con “Danza kuduro” que llegó al puesto número uno en 2011, asimismo, “Somebody that i used to know”, de Gotye y Kimbra, se corona en el primer puesto en 2012.

Macklemore & Ryan Lewis con “Can’t hold us” (feat. Ray Dalton) se sitúan en la cima en 2013, sin embargo al año siguiente llega Pharrell Williams con su hit “Happy” para destronarlo. Major Lazer, MØ y DJ Snake en 2015 lideraban con “Lean on”, por su parte, “One Dance” de Drake fue la más escuchada en 2016 y, por último, el año pasado el cantante británico Ed Sheeran marca territorio musical con su popular tema “Shape of you”.

Artistas más escuchados

Esos artistas que más han puesto bailar y cantar a sus seguidores y usarios de Spotify son: Drake, Ed Sheeran, Eminem, The Weeknd, Rihanna y Kanye West.

Luego continúa la lista con: Coldplay, Justin Bieber, Calvin Harris y Ariana Grande.

En la historia

Si bien, la empresa destaca los temas más populares de cada año, también ha publicado cuáles son las canciones más escuchadas en general en esta década de existencia.

El primer lugar es para Ed Sheeran con “Shape of you’”; luego le sigue Drake con “One dance”, The Chainsmokers y Halsey con “Closer” alcanza el tercer puesto, Post Malone (feat. 21 Savage) con su tema “Rockstar” llega al cuarto.

En el quinto se sitúa nuevamente Ed Sheeran pero ahora con “Thinking out loud”, posterior Major Lazer, MØ y DJ Snake se ubican en el sexto con “Lean on” y no es para menos que “Despacito remix” de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber aparezcan en la lista en el número siete. Le sigue a este hit dos puestos para Justin Bieber con “Love Yourself” y “Sorry”. The Chainsmokers con “Don’t let me down” quedan en el último lugar.

Otras cifras especificadas en el reporte detallan los primeros artistas en alcanzar los diez mil millones de reproducciones, los discos más populares de la historia y las artistas más escuchadas en el mundo.