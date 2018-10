Adriana: “Nicaragua tiene que regresar a la paz”

Adriana Paniagua resaltó en entrevista que le gustaría ver una Nicaragua libre y con democracia, donde el pueblo pueda expresar libremente sus pensamientos, además, poder ver al país unido y viviendo en armonía.

La esbelta chinandegana destacó también que si llegase a ganar la corona de Miss Universo, se la dedicará al pueblo nicaragüense y a la Virgen.

Aprovechó la entrevista para pedirle a la juventud nicaragüense que nunca callen su voz y, al contrario, que sigan denunciando lo que les parezca injusto.

¿Qué significa que te hayan nombrado Mariscal en el desfile de la hispanidad?

Me siento muy honrada, para mí es un orgullo poder representar a Nicaragua en este importante desfile, le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado y que me ha permitido llevar a mi país muy en alto en este importante desfile.¿En qué estás enfocada en estos momentos?

Por ahora estoy enfocada en ir a Miss Universo, porque es una responsabilidad bien grande la que yo tengo en representar a mi país, quiero ser una voz de aliento para todos los nicaragüenses.

¿Qué significa para vos representar al pueblo de Nicaragua?

Para mí es un orgullo poder representar a Nicaragua porque significa quiénes somos los nicaragüenses, somos personas fuertes y perseverantes. Con mi participación en Miss Universo quiero traer alegría a nuestra gente en estos momentos difíciles que estamos viviendo.

¿Te ha sido fácil concentrarte para este evento, partiendo del problema sociopolítico del país?

Bueno, ha sido bien difícil poder concentrarme por todo lo que estamos pasando los nicaragüenses, muchos problemas sicológicos, pero tenemos que ser fuertes. Lo más importante en estos momentos difíciles es rodearte de buenas personas que te apoyen, es muy importante cuando uno se siente mal buscar ayuda.

¿Qué pensás de la situación sociopolítica que se vive en el país?

Yo lo que pienso es que Nicaragua tiene que regresar a la paz, los jóvenes tienen que seguir usando su voz, es muy importante dar su opinión y siempre creer en lo que uno piensa. Siempre es importante unirnos como país y llegar a un acuerdo mutuo para tener una libertad con responsabilidad.

¿Cómo te gustaría ver a Nicaragua?

Con democracia y paz.

¿Considerás que Miss Universo es un evento de caras bonitas y cuerpos esbeltos?

Yo siento que hoy en día los concursos de bellezas han cambiado, ya no es solo tener una cara bonita y ser una mujer inteligente, sino que tiene que ser una mujer que empodera a las demás, una mujer que se siente capaz de hacer todo lo que se proponga, una mujer que pueda ser empresaria, que pueda tener una educación y que pueda darle voz para los que no la tienen. Hoy en día Miss Universo no solo busca una cara bonita, al contrario, busca una mujer que sea capaz, con decisiones propias, que puedan ser ejemplo para los demás.

¿Si llegases a ganar el Miss Universo, a quién le dedicarías la corona?

Por supuesto que a mi país y a la Virgen, la patrona de Nicaragua. Cuando gané Miss Nicaragua, yo le ofrecí mi corona a la Virgen porque siento que es muy importante saber que estoy de la mano de ella, y es la que me guía en mi camino.

¿Qué has hecho en estos días por Nueva York?

He pasado en entrenamiento, con la coach, Lu Sierra.

¿Cómo es un día rutinario de Adriana Paniagua?

Mi día normal es levantarme a las 4 de la mañana. Hago dos horas de ejercicios, luego a clases de oratoria, después a clases de pasarelas, a veces a entrevistas con medios de comunicación y por último, hago mis mandados personales, lavo mi ropa, hago el aseo del hogar, cocino y saco a mi perrita a caminar.

¿sos una chavala ordenada?

Sí, soy una chavala súper ordenada. Me encanta el orden, ordeno mi clóset por colores y mantengo todo limpio en la casa y ordenado.

¿Qué es lo que más extrañás de Nicaragua?

Extraño a mi familia, a todo el pueblo de Nicaragua y la comida.

¿Cuál es tu platillo nicaragüense favorito?

Carne en vaho.

¿Qué hacías antes de convertirte en Miss Nicaragua?

Bueno, toda mi vida he vivido en Chinandega, vengo de una familia grande. Tengo tres hermanas y mis padres. A los 15 años gané Miss Teen Nicaragua, luego participé en Costa Rica donde gané Miss Teen Internacional. Y desde ese momento mi vida cambió, me convertí en una figura pública y un ejemplo para todos los jóvenes de mi país. Pero antes de entrar a Miss Nicaragua, tuve un proceso de crecimiento personal, yo sabía que los estudios eran bien importantes para mí y por eso estudié Global Management que es como Administración de Empresas. Luego de haberme graduado creé mi propia empresa, después formé mi propia organización sin fines de lucro, la cual se llama Golondrinas de Cristo, donde apoyo a la comunidad más vulnerable de Aposentillo, en Chinandega.

¿Te considerás una mujer emprendedora?

La verdad que sí, me gusta aprender y ayudar siempre a los demás, llevo 7 años apoyando y siendo voluntaria en Operación Sonrisa en Nicaragua, donde se ayuda a niños que nacen con problemas de paladar y fisura labial. Ser Miss Nicaragua es una plataforma que te abre puertas para invitar a la gente a unirse y trabajar por el bien común. Más allá de la belleza y de ser una reina, soy una persona que se siente íntegra y con muchas ganas de ayudar a mi país.

¿Te sentís realizada en tu vida?

Por supuesto, me siento bendecida y afortunada por lo que tengo, por lo que he logrado. Espero crecer más para seguir siendo una mujer exitosa, para empoderar a las demás mujeres de mi país.

¿Qué te gustaría hacer si ganaras la corona?

Una de las cosas que me gustaría hacer es empoderar a las mujeres, hablarles a los jóvenes y a los adolescentes para que utilicen su voz.

¿CÓmo los jóvenes pueden utilizar su voz?

Que siempre digan lo que piensan, que todo lo que creen y piensan lo digan sin miedo, que respeten la diferencia de las demás personas, y que usen su voz con responsabilidad.

¿Qué les traés a los nicas que están por los Estados Unidos?

Les traigo la unión, tenemos que estar unidos, los nicaragüenses en cualquier parte del mundo en que nos encontremos siempre tenemos que estar unidos porque todos somos hermanos.