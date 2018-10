Jennifer Garner regresa al cine de acción

De vuelta al género de acción que la convirtió en una estrella de Hollywood, la actriz Jennifer Garner dijo que, a diferencia de su personaje en la violenta y cruda película “Peppermint”, ella no cree que la venganza sea un camino razonable o útil.

“En mi primera reunión con Pierre Morel (director de la cinta), le dije: ‘¿Crees que la venganza es una opción? No, obviamente, hasta el punto de la película, pero, ¿ves la venganza, a pequeña escala, como una opción?’”, comentó la actriz estadounidense en un encuentro con los medios de comunicación.

“Él me miró y me dijo: ‘No. ¿Y qué opinas tú?’. Y le dije: ‘No, no merece la pena, no. Tienes que ir hacia la luz’. Pero Riley (su personaje en ‘Peppermint’) no hace eso. Ella va hacia la oscuridad”, afirmó.

La adrenalina vuelve a dispararse en la gran pantalla gracias a “Peppermint”, en la que está acompañada en el elenco por John Gallagher Jr. y los latinos Juan Pablo Raba y John Ortiz.

La actriz (Houston, EE. UU., 1972) da vida a una mujer corriente que, de la noche a la mañana, se convierte en una máquina de matar y emprende por su cuenta una sangrienta venganza contra los criminales que asesinaron a su marido y a su hija.

Aunque ha trabajado en comedias como “Juno” (2007) y dramas como “Dallas Buyers Club” (2013), la trayectoria de Garner está muy vinculada a la acción, ya sea en la serie “Alias”, que le dio un Globo de Oro, o en películas como “Daredevil” (2003) o “The Kingdom” (2007).

“Sabía que quería hacer una película de acción, no sé por qué. Sentía que estaba en buena forma y que todavía tenía este conjunto de habilidades que no he estado usando”, explicó sobre su regreso al cine más espectacular.

Pese a que su personaje en la cinta va descubriendo maneras cada vez más siniestras e inventivas de finiquitar a sus rivales, un cartel mexicano que ha logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad y los tribunales de Los Ángeles (EE. UU.), Garner marcó distancias entre su papel y ella.

Garner aseguró, además, que no se le debería permitir a nadie que se tome la justicia por su mano: “Creo que eso es el caos”.

El encuentro de Garner con los medios tuvo lugar en un hotel de Los Ángeles unos pocos días antes de que la actriz acompañara a su expareja Ben Affleck a un centro de rehabilitación para que recibiera ayuda por el alcoholismo.