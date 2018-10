Papá de Xiomara Blandino: “me desnudaron al igual que a los demás presos”

José Dolores Blandino Arana, papá de la ex Miss Nicaragua Xiomara Blandino, denunció ante un medio de comunicación la violencia que sufrió junto a otras personas que habían sido detenidas el pasado domingo en Camino de Oriente, mientras estuvieron presas en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como El Chipote.

“En la cárcel conocí a personas que tenían 90 días de estar presas, me desnudaron al igual que a ellos. Primero estaba en una celda con tres personas, pero luego de declarar que iba a seguir manifestándome al salir de prisión, me movieron a otra celda, donde hacía un calor infernal, ahí me tenían en calzoncillos”, declaró Blandino Arana al canal 100% Noticias.

Comentó que cuando llegó a la cárcel, los demás presos le hicieron coro y le aplaudieron por haber “roto el rcord de mayor edad de los adultos detenidos”.

Según su relato, una vez estando en prisión solicitó que se le enviara un correo a su hija en el que le pedía: “Por favor no me saqués, soy parte de este pueblo y quiero compartir con ellos”.

A Blandino Arana lo liberaron ese mismo domingo junto a otras siete personas. Otras 27 fueron liberadas este lunes quedando solo una en prisión, del total detenidas en Camino de Oriente el domingo.

Asegura que una vez en la cárcel, le interrogaron para conocer a qué partido político pertenece; le solicitaron información personal (número de celular, cédula y dirección de su casa). Según José Dolores, posterior a su liberación, Xiomara Blandino llegó a visitarlo a su casa, pero él no brindó detalles del encuentro.

Blandino Arana afirma que quienes llegaron a agredir a las personas que estaban en la manifestación “no son policías, sino sicarios abanderados”.

También comentó que mientras estuvo detenido escuchó en las celdas de El Chipote los gritos del maratonista Alex Vanegas, pidiendo libertad para todos los detenidos.

Conmocionado y con lágrimas, Blandino Arana recordó cómo le impactó el incendió que ocurrió en el barrio Carlos Marx, el pasado 16 de junio, donde seis personas, incluidos dos niños, murieron quemados.

“Conocí a los niños que quemaron, me impactó mucho, la casa de la familia estaba cerca de un local que tenemos nosotros”, relató.

“Ver a gente asesinada, ver la sangre de los nicaragüenses, es lo que me motivó para seguir en la lucha, siempre lucharé por mi patria”, expresó José Dolores Blandino, como popularmente se le conoce.