Keira Knightley prohíbe a su hija ver algunas cintas de Disney

Algunas cintas cinematográficas infantiles como “Cenicienta”, no puede ver Edie, la hija de 3 años de la actriz británica Keira Knightley. La madre asegura que no le gusta la imagen que se proyecta de la mujer en este tipo de cuentos.

La protagonista de “Expiación” hizo estas revelaciones a la estrella de la televisión estadounidense Ellen Degeneres en su popular programa “The Ellen Degeneres Show”.

Al ser preguntada sobre qué tipo de películas dejaba ver a su hija pequeña, la actriz contestó: “Cenicienta, prohibido, porqueella (la protagonista) espera a que un hombre rico la rescate.Obviamente, rescatate tú misma”, precisó.

Otra de los largometrajes de Disney que la actriz de “Orgullo yprejuicio” tiene prohibida a su hija es “La Sirenita” (The LittleMermaid), a pesar de que ella dijo “amarla”.

“Las canciones son geniales —añadió— pero renunciar a tu voz por un hombre”, como hace la protagonista, es algo que a la actriz no le gusta del argumento de este filme.

Las que le gustan

Y al ser preguntada sobre si permitía ver a su hija algunas de las películas Disney, la actriz dijo que “Frozen” le parecía fantástica, al igual que “Vaiana” (Moana) o “Buscando a Nemo” (Finding Nemo).

La actriz de “Love Actually”, defensora de los derechos de lasmujeres y la igualdad de género, se encuentra en estos momentos promocionando su último filme “El cascanueces”, que precisamente ha sido producido por la factoría Disney.

La actriz saltó al estrellato al participar en 2003 en “Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl”, de Gore Verbinski, en el papel de Elizabeth Swann. Compartía protagonismo con Johnny Depp y Orlando Bloom. La película entró en la lista de las películas más taquilleras de la historia.