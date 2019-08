El último adiós de los famosos

Este 2007 es el año en el que más pérdidas sufrió el mundo del espectáculo, y es que tanto las enfermedades como los crímenes estuvieron detrás de los famosos. Aquí le mostramos un recuento de las estrellas fallecidas.



El descenso comenzó con Sergio Jiménez, a quien de cariño le decían “El Profe”, el cual murió el 2 de enero a causa de un paro cardíaco, su aporte como actor y director dejó su huella en la producción de la telenovela “La fea más bella”.



Seguimos con la controversial muerte de Ana Nicole Smith, modelo famosa de la revista Play Boy, quien no alcanzó ver 2008, pues cerró sus ojos al mundo a causa de una sobredosis de metadona, mientras se hospedada en un hotel en Fort Lauderdale, Florida. Ella falleció el 8 de febrero. La autopsia reveló que la modelo se ahogó en su propio vómito.



Ernesto Alonso, “El señor telenovela”, dejó un legado en los aficionados de la pantalla chica. Su participación se recuerda en telenovelas como “La Antorcha Encendida” (1996), “Amarte es mi Pecado” (2004), “Barrera de Amor” (2005) entre otras. Falleció el 7 de agosto en su casa, luego de varias hospitalizaciones.





Adiós al gran tenor

El interprete del Ave María que escuchamos en diferentes medios televisivos y radiofónicos a las 12 meridiano y a las seis de la tarde, Luciano Pavarotti, gran tenor italiano, murió el 7 de septiembre, al perder la batalla contra el cáncer de páncreas. No alcanzó a realizar “El tour del adiós”, gira que fue suspendida tras una intervención en la espalda a principios de 2006, cuando se disponía reanudarla se le descubrió un tumor maligno en el páncreas del cual no pudo recuperarse.





La comedia lamentó

Dentro de la comedia y el teatro mexicano fueron sorprendidos por la muerte la actriz Alejandra Meyer, conocida como “Doña Cata” en el “Dr. Cándido Pérez”, ya que el 7 de noviembre murió en la Ciudad de México debido a un cáncer, padecimiento que ocultó mientras pudo.





Gruperos

El espectáculo también se empañó por los asesinato a manos de narcotraficantes, pues el género grupero tiene una lucha constante contra éstos. Sergio Gómez, líder y vocalista del grupo K-Paz de la Sierra, murió el 3 de diciembre, tras ser asesinado en Michoacán, después de haber sido “secuestrado”, se presume que su muerte fue producto de un estrangulamiento.



Zayda, del conjunto musical Zayda y Los Culpables, fue asesinada a balazos en un hotel el 1 de diciembre. Así mismo el tecladista del grupo Brazeros Musical, Filiberto Valdez, quien murió el 17 del mismo mes, arrollado en un tramo carretero en México. Otro cruel asesinato lo sufrió el músico de la banda oaxaqueña de Los Conde, José Luis Aquino Lavariega.





Nicaragua también lloró

En nuestro país también sufrimos la pérdida de dos importantes orgullos. La muerte de uno de los mejores guitarristas y arreglistas aún nos despierta tristeza. Arnulfo Oviedo perdió la vida en un asalto el pasado 27 de febrero.



Recordar a Oviedo trae a conciencia más allá del artista, al amigo y generoso ser humano que sus amigos llevan en su corazón de manera perpetua. Su nombre se tatuó en la música nicaragüense a través de agrupaciones como “Pueblo”, “Oasis Jazz”, “Brahms”, “Stop” y “Keyla Rodríguez y Son5”.



La comunidad de escritores también sufre la irreparable pérdida del poeta, filósofo, intelectual y humanista Álvaro Urtecho, quien se rindió ante la muerte el 21 de diciembre, tras una larga enfermedad. El último libro de su autoría, “Tierra sin tiempo”, fue publicado en abril pasado, auspiciado por la Academia Nicaragüense de la Lengua.