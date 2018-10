Un total de 780,177 ejemplares en su primera semana vendió el álbum póstumo del idolatrado roquero francés Johnny Hallyday, una cifra récord en Francia para un lanzamiento, anunció su distribuidora, Warner Music France.

El anterior récord también estaba en manos del intérprete, que en noviembre de 2002 vendió 305,634 discos de “À la vie, à la mort” en sus primeros siete días.

Este último título, “Mon pays c’est l’amour” (Mi país es el amor), uno de los motivos de enfrentamiento entre su viuda y los hijos biológicos del cantante, consiguió ser Disco de Diamante al tercer día, tras una intensa campaña de mercadotecnia, que abrió numerosos comercios especialmente para su venta, que comenzó el pasado viernes a las 00:00, hora local (22:00 GMT).

El álbum, el número 51 en su carrera, incluye 10 canciones inéditas o poco conocidas del autor, que empezó a grabar en California en 2017 meses antes de morir el pasado 6 de diciembre, a los 74 años de edad, víctima de un cáncer. Hallyday, ya enfermo, tenía intención de presentarlo en una gira por el país.

Los derechos de este disco fueron uno de los motivos de choque entre su viuda, Laeticia, quien tuvo dos hijas adoptivas con el roquero, y los hijos biológicos de este último, David Hallyday y Laura Smet.

En abril, un tribunal francés rechazó la petición de estos últimos de supervisar el contenido del disco, para cuya promoción Laeticia, que vive en Los Ángeles con sus hijas, regresó temporalmente a Francia.

Trayectoria

Halliday es un mito para Francia que compuso más de un centenar de canciones y vendió 110 millones de discos. El verdadero nombre del artista era Jean-Philippe Leó Smet, nació el 15 de junio de 1943 en París. De madre francesa y padre belga, se divorciaron después de nacer él.

Por otro lado, la cantante Celine Dion lamentó en Twitter la muerte del cantante que “fue un gigante del negocio del espectáculo, un verdadero ícono.

“Mis condolencias para la familia, sus seres queridos y a los millones de fanes que lo adoraron durante décadas. Lo echaremos de menos, pero nunca será olvidado”, dijo Dion

El también llamado padre del rock and roll francés y del twist ganó 18 discos de platino desde que en 1960 publicó su primer sencillo y su primer álbum, titulado, Hello Johnny. Entre sus temas de rock and roll figuran títulos como Rester vivant, O Carole o Noir c’est noir.