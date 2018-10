El dúo G- One está de visita en Nicaragua

Los cantantes boricuas Jose Ángel Santiago Martínez (Rasta Boy) y Jonathan David Romero (Neythan) forman G – One. Los jóvenes reguetoneros se robaron el escenario en su país desde hace 5 años.

Desde el 20 de octubre, los artistas realizan un media tour que incluye visitas a: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala para conocer un poco de la cultura de cada país.

En sus líricas fusionan diversos estilos de música, tanto como el pop, reguetón y trap, una mezcla que ha tenido mucha aceptación entre sus seguidores. Los artistas aseguran que la letra (G) proviene del barrio que los representa y el (One) hacia dónde van, una misma dirección.

Los reguetoneros van a deleitar al público nicaragüense este viernes en 360 Grados Bar, con los temas que han lanzado en Nicaragua como: Te sientes bien, Lo Que Quiero y Mejor sin ti. A partir de las 8: 00 p.m. Entrada C$100. Los artistas realizarán un show de 30 minutos, en el cual cantarán unos seis o siete temas musicales.

Además señalaron que a pesar de la crisis sociopolítica que enfrenta el país, no han tenido temor de visitar algunos lugares turísticos como: San Juan del Sur. “Siento que Latinoamérica nos parecemos mucho a Puerto Rico con sus altos y bajos. No tenemos miedo en salir, simplemente estamos enfocados en la promoción. No hemos tenido la oportunidad de ver más cultura de ustedes. Nos han abierto las puerta, y nos sentimos como en casa”, dijo Rasta Boy.

Por su parte, Neythan dijo que gracias a su plataforma musical Monitor Latino se dieron cuenta del apoyo en Nicaragua, y por eso se incluyó el país en la gira promocional. “Venimos de Panamá, Nicaragua es el segundo país, ahora van hacia Honduras. La única presentación que vamos a hacer es en Nicaragua”, dijo.

Agregó: “Mejor sin ti” trata de cuando ya la relación entre dos personas no funciona y se separan y siempre hay uno, puede ser la mujer o el hombre que le dice tú no vas a hacer nada sin mí, y la otra persona le contesta estoy mejor sin ti.

Trayectoria

En diciembre del año 2017 G- One estrenó su primer sencillo “Te sientes Bien”, una canción estilo romántico. Luego, en junio del presente año lanzaron su segundo sencillo llamado “Mejor Sin Ti” tema que grabaron junto a Darell & Pusho con 4 millones de reproducciones en YouTube.

Cabe señalar, que recientemente Monitor Latino lanzó dicha canción en sus redes como HotSong en países como: Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, entre otros. Posteriormente, el 5 de octubre, estrenaron su tercer sencillo titulado “Lo Que Quiero”, junto al rapero Ñengo Flow.